Кадыров сообщил об уничтожении польской гаубицы на Харьковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 26.01.2026
Кадыров сообщил об уничтожении польской гаубицы на Харьковском направлении
Кадыров сообщил об уничтожении польской гаубицы на Харьковском направлении - РИА Новости, 26.01.2026
Кадыров сообщил об уничтожении польской гаубицы на Харьковском направлении
Польская самоходная гаубица ВСУ уничтожена на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Новости
безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Кадыров сообщил об уничтожении польской гаубицы на Харьковском направлении

Кадыров сообщил об уничтожении гаубицы AHS Krab на Харьковском направлении

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 26 янв — РИА Новости. Польская самоходная гаубица ВСУ уничтожена на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление… На одном из активных участков фронта обнаружены вражеская позиция, капонир и размещенная в нем польская САУ AHS Krab. Очевидно, артиллерийскую установку западного производства укронатовцы готовились активно использовать против наших подразделений, но она была своевременно выявлена и поражена точным ударом", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он уточнил, что это результат четкой работы разведки и слаженного взаимодействия батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, 245-го мотострелкового полка МО РФ и ЦСН ФСБ РФ. Также глава республики сообщил, что во время выполнения боевой операции ударом дрона ликвидирован украинский боевик.
"Любая техника, поставляемая противнику, превращается на линии боевого соприкосновения в законную цель, и горит она одинаково — вне зависимости от страны ее происхождения и рекламируемых характеристик", - написал Кадыров.
