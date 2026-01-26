Гарбузов: Столичный пищепром увеличил отгрузку продукции на 20,2%

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московские компании, производящие продовольствие, за 11 месяцев 2025 года на 20,2% увеличили отгрузку товаров год к году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Сейчас в городе работают более 350 предприятий, специализирующихся на производстве продовольственных товаров. В их ассортименте — молочные, мясные, кондитерские, хлебобулочные изделия. С января по ноябрь 2025 года объем отгруженной продукции превысил 636 миллиардов рублей, что на 20,2% выше, чем за тот же период 2024 года", — цитируют в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.

Он уточнил, что производители мясной продукции за указанный период нарастили отгрузку на 14,8%, до 170,1 миллиарда рублей; рыбной — на 10,4%, до 28,9 миллиарда рублей; молочной продукции — на 6,5%, до 70,6 миллиарда рублей; хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 30,7%, до 119,4 миллиарда рублей.