Гарбузов: Столичный пищепром увеличил отгрузку продукции на 20,2%
Гарбузов: Столичный пищепром увеличил отгрузку продукции на 20,2% - РИА Новости, 26.01.2026
Гарбузов: Столичный пищепром увеличил отгрузку продукции на 20,2%
Московские компании, производящие продовольствие, за 11 месяцев 2025 года на 20,2% увеличили отгрузку товаров год к году, сообщил министр правительства Москвы,...
Гарбузов: Столичный пищепром увеличил отгрузку продукции на 20,2%
Гарбузов: московский пищепром увеличил отгрузку продукции на 20,2% за 2025 год
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московские компании, производящие продовольствие, за 11 месяцев 2025 года на 20,2% увеличили отгрузку товаров год к году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сейчас в городе работают более 350 предприятий, специализирующихся на производстве продовольственных товаров. В их ассортименте — молочные, мясные, кондитерские, хлебобулочные изделия. С января по ноябрь 2025 года объем отгруженной продукции превысил 636 миллиардов рублей, что на 20,2% выше, чем за тот же период 2024 года", — цитируют в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Он уточнил, что производители мясной продукции за указанный период нарастили отгрузку на 14,8%, до 170,1 миллиарда рублей; рыбной — на 10,4%, до 28,9 миллиарда рублей; молочной продукции — на 6,5%, до 70,6 миллиарда рублей; хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 30,7%, до 119,4 миллиарда рублей.
Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается порядка 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты около 755 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты.