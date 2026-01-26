Коллега Ники Ганич назвала причину смерти актрисы

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Причиной смерти актрисы и телеведущей Ники Ганич стало онкологическое заболевание, она проходила длительное лечение, но не говорила о своем недуге, заявили РИА Новости коллега Ганич по проекту "География на вкус" Марина Томбасова.

"Ника была молодая и с невероятным жизнелюбием и энергией. Ника заболела, но очень мужественно сражалась, потому мы никто не афишировали. Но увы. До последнего она была полностью вовлечена в свой любимый проект, писала и отбирала рецепты для книги. Это онкология", - сказала собеседница агентства.