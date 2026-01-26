https://ria.ru/20260126/ganich-2070291403.html
Коллега Ники Ганич назвала причину смерти актрисы
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Причиной смерти актрисы и телеведущей Ники Ганич стало онкологическое заболевание, она проходила длительное лечение, но не говорила о своем недуге, заявили РИА Новости коллега Ганич по проекту "География на вкус" Марина Томбасова.
Ранее команда проекта "География на вкус" сообщила, что Ганич скончалась, ей было 59 лет.
Томбасова сообщила РИА Новости, что причиной ухода актрисы и телеведущей стало онкологическое заболевание.
"Ника была молодая и с невероятным жизнелюбием и энергией. Ника заболела, но очень мужественно сражалась, потому мы никто не афишировали. Но увы. До последнего она была полностью вовлечена в свой любимый проект, писала и отбирала рецепты для книги. Это онкология", - сказала собеседница агентства.