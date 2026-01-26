Рейтинг@Mail.ru
Коллега Ники Ганич назвала причину смерти актрисы - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:42 26.01.2026 (обновлено: 11:44 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/ganich-2070291403.html
Коллега Ники Ганич назвала причину смерти актрисы
Коллега Ники Ганич назвала причину смерти актрисы - РИА Новости, 26.01.2026
Коллега Ники Ганич назвала причину смерти актрисы
Причиной смерти актрисы и телеведущей Ники Ганич стало онкологическое заболевание, она проходила длительное лечение, но не говорила о своем недуге, заявили РИА... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:42:00+03:00
2026-01-26T11:44:00+03:00
культура
россия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070286011_0:665:1125:1298_1920x0_80_0_0_2b78dd0fa51e396dfc64d708aff6ca71.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070286011_0:653:1125:1497_1920x0_80_0_0_26f19d01646ffca3d3cd7f3c5a37ff22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, культура
Культура, Россия, Культура
Коллега Ники Ганич назвала причину смерти актрисы

РИА Новости: причиной смерти Ники Ганич стало онкологическое заболевание

© Фото : Ника Ганич/ВКонтактеАктриса и телеведущая Вероника Ганич
Актриса и телеведущая Вероника Ганич - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Ника Ганич/ВКонтакте
Актриса и телеведущая Вероника Ганич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Причиной смерти актрисы и телеведущей Ники Ганич стало онкологическое заболевание, она проходила длительное лечение, но не говорила о своем недуге, заявили РИА Новости коллега Ганич по проекту "География на вкус" Марина Томбасова.
Ранее команда проекта "География на вкус" сообщила, что Ганич скончалась, ей было 59 лет.
Томбасова сообщила РИА Новости, что причиной ухода актрисы и телеведущей стало онкологическое заболевание.
"Ника была молодая и с невероятным жизнелюбием и энергией. Ника заболела, но очень мужественно сражалась, потому мы никто не афишировали. Но увы. До последнего она была полностью вовлечена в свой любимый проект, писала и отбирала рецепты для книги. Это онкология", - сказала собеседница агентства.
 
КультураРоссияКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала