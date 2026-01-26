https://ria.ru/20260126/gai-2070291018.html
На Кубани назвали возможную причину ДТП в районе Горячего Ключа
Причиной массовых ДТП в районе Горячего Ключа, где повреждены около 20 автомобилей, предварительно, стал неправильный выбор скорости и дистанции, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:39:00+03:00
происшествия
краснодарский край
гибдд мвд рф
краснодарский край
происшествия, краснодарский край, гибдд мвд рф
