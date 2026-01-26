Рейтинг@Mail.ru
На Кубани назвали возможную причину ДТП в районе Горячего Ключа
26.01.2026
На Кубани назвали возможную причину ДТП в районе Горячего Ключа
На Кубани назвали возможную причину ДТП в районе Горячего Ключа
На Кубани назвали возможную причину ДТП в районе Горячего Ключа

© 23 МВД/TelegramПоследствия ДТП на автодороге "М 4 ДОН" в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае
Последствия ДТП на автодороге М 4 ДОН в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© 23 МВД/Telegram
Последствия ДТП на автодороге "М 4 ДОН" в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Причиной массовых ДТП в районе Горячего Ключа, где повреждены около 20 автомобилей, предварительно, стал неправильный выбор скорости и дистанции, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Краснодарского края.
"Предварительно: неправильный выбор скорости и дистанции", - сообщили в краевой госавтоинспекции.
Утром на автодороге М-4 в районе Горячего Ключа (с 1362 км по 1365 км) получили повреждения около 20 машин в восьми дорожных происшествиях, есть пострадавшие. ГАИ призвала кубанцев отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости из-за гололеда.
Автомобиль ДПС на пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В России выросло число ДТП по вине водителей без прав
Вчера, 08:33
 
