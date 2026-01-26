ФСБ рассекретила документы о работе санитарных служб в блокадном Ленинграде

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Гитлеровцы в 1942 году, после того как Ленинград пережил первую блокадную зиму, были вынуждены признать, что их надежды на массовую гибель жителей осажденного города от эпидемии чумы не сбылись благодаря четкой работе ленинградских санитарных служб, об этом рассказывается в рассекреченных и опубликованных архивных документах ФСБ России.

Во вторник исполнится 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944 года), считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.

ФСБ опубликовала фотокопию перевода трофейного доклада разведывательного отдела штаба 50-го армейского корпуса 18-й армии германской группы армий "Север", составленного не ранее мая 1942 года, и в котором приводились разведывательные данные о положении в Ленинграде.

"Противник надеялся, что с наступлением весны 1942 года в городе разразится эпидемия чумы, но, как подчеркнуто в документе: "Отсутствие распространения заразы объясняется по существу высоко-напряженной работой советских учреждений в санитарном отношении", - отмечается в сообщении ФСБ.

Свидетельством эффективной работы органов власти в Ленинграде также являлось снижение смертности жителей города: "В конце апреля (1942 года – ред.) смертность достигала приблизительно 1000 человек в день, в то время как в первые дни февраля абсолютное большинство смертности достигало 20 тысяч человек в день", - отмечали гитлеровцы.