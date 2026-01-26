IGES: соцвзносы в ФРГ к 2035 году могут составить половину зарплаты

БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Социальные взносы граждан Германии на медицину, пенсии и пособия по безработице к 2035 году могут составить половину их зарплаты, сообщает берлинский институт IGES по результатам проведенного исследования

"После прироста до 42,7% в 2026 году налогово-социальная нагрузка, как ожидается, уже в 2027 году подрастет примерно до 43,6%. На 2029 год IGES в базовом сценарии прогнозирует показатель на уровне около 46,3%. К 2035 году совокупный взнос в систему социального страхования увеличится примерно до 50%, а при неблагоприятном развитии - почти до 54%", - говорится в пресс-релизе на сайте института.

Тем самым, как подчеркивают авторы прогноза, "социальная гарантия" прошлого кабмина ФРГ о сдерживании уровня взносов на уровне не выше 40% "окончательно становится недостижимой".

Прогноз представляет собой расчеты динамики взносов по всем видам социального страхования - пенсионному, медицинскому, по уходу, а также страхованию по безработице вплоть до 2035 года.

Также авторы исследования исходят из того, что уже в 2027 году дефицит, в частности, в системе медстрахования составит около 12 миллиардов евро.

В настоящее время 42,7% взносов наполовину оплачиваются работодателями. Сверх этого дополнительно взимаются налоги.