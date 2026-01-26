https://ria.ru/20260126/frg-2070420158.html
IGES: соцвзносы в ФРГ к 2035 году могут составить половину зарплаты
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости.
Социальные взносы граждан Германии на медицину, пенсии и пособия по безработице к 2035 году могут составить половину их зарплаты, сообщает берлинский институт IGES по результатам проведенного исследования
.
"После прироста до 42,7% в 2026 году налогово-социальная нагрузка, как ожидается, уже в 2027 году подрастет примерно до 43,6%. На 2029 год IGES в базовом сценарии прогнозирует показатель на уровне около 46,3%. К 2035 году совокупный взнос в систему социального страхования увеличится примерно до 50%, а при неблагоприятном развитии - почти до 54%", - говорится в пресс-релизе на сайте института.
Тем самым, как подчеркивают авторы прогноза, "социальная гарантия" прошлого кабмина ФРГ
о сдерживании уровня взносов на уровне не выше 40% "окончательно становится недостижимой".
Прогноз представляет собой расчеты динамики взносов по всем видам социального страхования - пенсионному, медицинскому, по уходу, а также страхованию по безработице вплоть до 2035 года.
Также авторы исследования исходят из того, что уже в 2027 году дефицит, в частности, в системе медстрахования составит около 12 миллиардов евро.
В настоящее время 42,7% взносов наполовину оплачиваются работодателями. Сверх этого дополнительно взимаются налоги.
Авторы подчеркивают, что речь идет о прогнозах, основанных на предположении, что правительством страны не будут предприняты дополнительные меры по стабилизации финансового развития.