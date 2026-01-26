Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили размещать флаг России во всех новых жилых кварталах
01:50 26.01.2026
В Госдуме предложили размещать флаг России во всех новых жилых кварталах
В Госдуме предложили размещать флаг России во всех новых жилых кварталах - РИА Новости, 26.01.2026
В Госдуме предложили размещать флаг России во всех новых жилых кварталах
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости рассказал о разработке законопроекта о размещении государственного флага России во всех новых... РИА Новости, 26.01.2026
общество
россия
дмитрий свищев
госдума рф
лдпр
россия
общество, россия, дмитрий свищев, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили размещать флаг России во всех новых жилых кварталах

Свищев предложил размещать флаг России во всех новых жилых кварталах

Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости рассказал о разработке законопроекта о размещении государственного флага России во всех новых жилых кварталах.
Как отметил парламентарий, соответствующий законопроект сейчас разрабатывается в Госдуме. По его словам, документ будет являться логичным продолжением законопроекта о флагах на спортивных объектах и частью системной работы по формированию национальной идентичности в повседневной среде.
"Проектом устанавливается обязанность застройщиков многоквартирных жилых домов предусматривать в проектной документации и обустраивать за счет собственных средств центральный флагшток для размещения государственного флага Российской Федерации", - сказал Свищев.
Согласно инициативе, флаг должен быть установлен так, чтобы его было видно из окон большинства квартир, а ответственность за его содержание предлагается возложить на управляющие компании.
Свищев добавил, что флаг должен быть поднят постоянно, спуск допускается только в случае сильных неблагоприятных погодных условий - ураганный ветер или сильный гололед. По его словам, затраты для застройщиков на этапе строительства минимальны и закладываются в смету как элемент благоустройства, повышающий статус и привлекательность квартала.
"Патриотизм живет не на парадах, а в сердце. Мы должны сделать так, чтобы, подходя к своему дому, человек видел не только подъезд и парковку, но и символ своей страны. Чтобы ребенок, глядя в окно, с детства знал цвета своего флага. Чтобы Родина для каждого из нас начиналась не где-то далеко, а у порога собственного дома. Пока кто-то за рубежом пытается стереть наш флаг с международных арен, пусть это остается их проблемой. У нас же, дома, мы не стираем, а поднимаем. Мы гордимся. Мы воспитываем с детства уважение к своим символам. И пусть каждый ребенок, выходя во двор своего дома, видит над собой флаг страны. И никто не вправе отнять у нас право на эту гордость у собственного подъезда", - заключил он.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий, что государственный флаг России должен быть постоянно вывешен на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся объектами физической культуры и спорта.
ОбществоРоссияДмитрий СвищевГосдума РФЛДПР
 
 
