Фицо назвал запрет ЕС на импорт российского газа идеологической глупостью - РИА Новости, 26.01.2026
16:43 26.01.2026 (обновлено: 16:44 26.01.2026)
Фицо назвал запрет ЕС на импорт российского газа идеологической глупостью
Фицо назвал запрет ЕС на импорт российского газа идеологической глупостью
словакия, венгрия, россия, евросоюз, в мире, роберт фицо
Словакия, Венгрия, Россия, Евросоюз, В мире, Роберт Фицо
Фицо назвал запрет ЕС на импорт российского газа идеологической глупостью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью и сообщил, что республика вместе с Венгрией подают иск против Европейской комиссии.
"Это абсолютная идеологическая глупость. Я горжусь Словакией, потому что мы голосовали против… Я также горжусь тем, что вместе с Венгрией мы подаем иск против Европейской комиссии, которая грубо обошла принцип того, что в этом случае должно было быть единогласие, а не принятие такой серьезной санкции квалифицированным большинством", - сказал Фицо в ходе заявления для прессы, трансляцию которого вело Словацкое телевидение и радио (STVR) в понедельник.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Сийярто назвал запрет ЕС на импорт российского газа мошенничеством
СловакияВенгрияРоссияЕвросоюзВ миреРоберт Фицо
 
 
