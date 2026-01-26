Фицо назвал запрет ЕС на импорт российского газа идеологической глупостью

БРАТИСЛАВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью и сообщил, что республика вместе с Венгрией подают иск против Европейской комиссии.