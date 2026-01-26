"Задумались об отстреле". СМИ узнали о панике в Финляндии из-за России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Финляндии продолжают попытки разгадать происхождение волков, которые охотятся на оленей, и призывают усилить защиту от нападений со стороны хищников, пишет The Guardian со ссылкой на местных пастухов.
"До июня прошлого года волк был в ЕС под строжайшей охраной — многолетняя охота довела его популяцию во многих странах практически до полного исчезновения. <…> Считается, что хищники режут примерно 65 500 голов скота в год, и некоторые государства ЕС снова задумались об отстреле. <…> Пастухи, которые регулярно находят в лесу растерзанные туши северных оленей, отвергают предостережения ученых и призывают усилить защиту от нападений", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, местные оленеводы подозревают, что именно русские волки отправились осваивать новые рубежи в Финляндии, однако власти не видят никаких доказательств этого.
"Несмотря на подозрения пастухов, что виноваты русские волки, власти заявляют, что с уверенностью констатировать причины резкого роста популяции хищников невозможно", — сообщается в материале.
Как ранее передавал CNN, жители Финляндии обвиняют Россию в том, что якобы из-за нее на территории страны гибнут северные олени. По мнению автора материала, это объясняется тем, что русские мужчины из числа охотников якобы ушли на фронт и прекратили убивать хищников, которые теперь пересекают границу между странами и охотятся на парнокопытных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот материал CNN, поздравила европейцев "с новым дном" и отметила, что теперь хищники тоже могут оказаться под санкциями.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>