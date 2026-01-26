Рейтинг@Mail.ru
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 18
10:26 26.01.2026 (обновлено: 11:33 26.01.2026)
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 18
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 18
Число погибших в результате крушения пассажирского и грузового парома Trisha Kerstin 3 на Филиппинах выросло до 18 человек, сообщает местный телеканал GMA News. РИА Новости, 26.01.2026
Новости
в мире, филиппины, россия, замбоанга
В мире, Филиппины, Россия, Замбоанга
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 18

GMA News: на Филиппинах при крушении парома погибли 18 человек

Ситуация в порту на юге Филиппин, где произошло крушение парома
Ситуация в порту на юге Филиппин, где произошло крушение парома - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Eloisa Lopez
Ситуация в порту на юге Филиппин, где произошло крушение парома
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в результате крушения пассажирского и грузового парома Trisha Kerstin 3 на Филиппинах выросло до 18 человек, сообщает местный телеканал GMA News.
Ранее было известно о 15 погибших.
"В результате затопления парома у берегов острова Пилас в провинции Басилан рано утром в понедельник погибли 18 человек, еще 24 числятся пропавшими", - говорится в сообщении.
По данным местных властей, на которые ссылается телеканал, 317 человек были спасены.
Ранее посольство России на Филиппинах сообщило РИА Новости, что не располагает данными о гражданах РФ среди погибших в результате крушения парома вблизи архипелага.
Пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 накануне ночью затонул примерно в одной морской миле от провинции Басилан, следуя из города Замбоанга на остров Холо в провинции Сулу. Береговая охрана Филиппин сообщила, что на борту судна находились 332 пассажира и 27 членов экипажа, когда, по всей видимости, возникли технические проблемы, и оно затонуло в условиях хорошей погоды.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
