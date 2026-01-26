Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 18

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в результате крушения пассажирского и грузового парома Trisha Kerstin 3 на Филиппинах выросло до 18 человек, сообщает местный телеканал GMA News.
Ранее было известно о 15 погибших.
"В результате затопления парома у берегов острова Пилас в провинции Басилан рано утром в понедельник погибли 18 человек, еще 24 числятся пропавшими", - говорится в сообщении.
По данным местных властей, на которые ссылается телеканал, 317 человек были спасены.
Ранее посольство России на Филиппинах сообщило РИА Новости, что не располагает данными о гражданах РФ среди погибших в результате крушения парома вблизи архипелага.
Пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 накануне ночью затонул примерно в одной морской миле от провинции Басилан, следуя из города Замбоанга на остров Холо в провинции Сулу. Береговая охрана Филиппин сообщила, что на борту судна находились 332 пассажира и 27 членов экипажа, когда, по всей видимости, возникли технические проблемы, и оно затонуло в условиях хорошей погоды.