Фестиваль "Ключи" открыли в Смоленской области

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Смоленской области официально открыли фестиваль "Ключи", который дает старт реализации проекта "Смоленск — Молодежная столица России-2026", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Центральное событие фестиваля — большой молодежный концерт во Дворце спорта "Юбилейный". Программу открыла "Молодежная ковровая дорожка", по которой прошли активисты молодежных движений, представители студенческих организаций", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Концертная программа раскрывает концепцию фестиваля "Ключи", который станет основой года "Молодежной столицы". Проект включает 12 тематических направлений — 12 "ключей", охватывающих основные сферы жизни молодежи и формирующих содержание всех мероприятий 2026 года, в том числе федерального уровня. В "Юбилейном" были организованы тематические фотозоны, зоны отдыха и интерактивные площадки от Молодежного центра "Пушкинский". Формат выстроен таким образом, чтобы молодежь была не только зрителями, но и активными участниками событий.

В ходе мероприятия глава региона вручил награды победителям областного конкурса "Будущее Смоленщины". Он направлен на поддержку и поощрение молодых людей от 14 до 35 лет, достигших первых успехов в науке и образовании, культуре, журналистике, спорте, бизнесе, добровольчестве и общественной работе. Выбирали из 115 претендентов, выдвинутых общественными объединениями, образовательными учреждениями, а также в порядке самовыдвижения. Всего в числе лидеров — девять участников.