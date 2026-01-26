Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Ключи" открыли в Смоленской области - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:39 26.01.2026 (обновлено: 14:10 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/festival-2070321656.html
Фестиваль "Ключи" открыли в Смоленской области
Фестиваль "Ключи" открыли в Смоленской области - РИА Новости, 26.01.2026
Фестиваль "Ключи" открыли в Смоленской области
В Смоленской области официально открыли фестиваль "Ключи", который дает старт реализации проекта "Смоленск — Молодежная столица России-2026", сообщил губернатор РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:39:00+03:00
2026-01-26T14:10:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778293661_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_ffe048eca7203893e8e798cce05be9ba.jpg
https://ria.ru/20260121/anokhin-2069437840.html
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778293661_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a8c8bff8474f598e7387bfc47e4a785b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленск
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
Фестиваль "Ключи" открыли в Смоленской области

Фестиваль "Ключи" официально открыли в Смоленской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушки на смотровой площадке в Смоленске
Девушки на смотровой площадке в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушки на смотровой площадке в Смоленске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Смоленской области официально открыли фестиваль "Ключи", который дает старт реализации проекта "Смоленск — Молодежная столица России-2026", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Центральное событие фестиваля — большой молодежный концерт во Дворце спорта "Юбилейный". Программу открыла "Молодежная ковровая дорожка", по которой прошли активисты молодежных движений, представители студенческих организаций", — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Концертная программа раскрывает концепцию фестиваля "Ключи", который станет основой года "Молодежной столицы". Проект включает 12 тематических направлений — 12 "ключей", охватывающих основные сферы жизни молодежи и формирующих содержание всех мероприятий 2026 года, в том числе федерального уровня. В "Юбилейном" были организованы тематические фотозоны, зоны отдыха и интерактивные площадки от Молодежного центра "Пушкинский". Формат выстроен таким образом, чтобы молодежь была не только зрителями, но и активными участниками событий.
В ходе мероприятия глава региона вручил награды победителям областного конкурса "Будущее Смоленщины". Он направлен на поддержку и поощрение молодых людей от 14 до 35 лет, достигших первых успехов в науке и образовании, культуре, журналистике, спорте, бизнесе, добровольчестве и общественной работе. Выбирали из 115 претендентов, выдвинутых общественными объединениями, образовательными учреждениями, а также в порядке самовыдвижения. Всего в числе лидеров — девять участников.
"Также наградил победителей конкурса видеороликов в поддержку Смоленска в специальной номинации Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых". Участницы из Белгорода по результатам конкурса выиграли поездку в Смоленск. Они проявили творчество и креатив, и, в том числе, благодаря их активности Смоленск получил статус "Молодежной столицы России-2026"", — отметил Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Анохин: цифры приема в колледжи и техникумы утвердили в Смоленской области
21 января, 22:39
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала