Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 года - РИА Новости, 26.01.2026
12:41 26.01.2026 (обновлено: 13:17 26.01.2026)
Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 года
Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 года
Совет Евросоюза дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:41:00+03:00
2026-01-26T13:17:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
евросоюз
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
экономика, россия, москва, владимир путин, евросоюз
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 1 января 2027 года

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Совет Евросоюза дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Отправит в нокаут": В ЕС забили тревогу из-за газа
16 января, 08:00
"Сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта в ЕС как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Новые правила также предусматривают меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения", - сказано в документе.
Уточняется, что этот регламент будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться напрямую во всех странах ЕС. Запрет начнет применяться через шесть недель после вступления регламента в силу. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
"Несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний, либо не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании, либо 300% от предполагаемого оборота по сделке", - добавляется в заявлении.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ЕС может вернуться к российскому газу из-за Гренландии, считает эксперт
23 января, 04:28
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
