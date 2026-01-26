Рейтинг@Mail.ru
Европа не сможет обойтись без США, заявил Рютте - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/evropa-2070287081.html
Европа не сможет обойтись без США, заявил Рютте
Европа не сможет обойтись без США, заявил Рютте - РИА Новости, 26.01.2026
Европа не сможет обойтись без США, заявил Рютте
Европа никогда не сможет обойтись без США, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Financieele Dagblad. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:22:00+03:00
2026-01-26T11:22:00+03:00
в мире
европа
сша
нидерланды
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d133db566bdfcad9e063899ef43eb2b.jpg
https://ria.ru/20260125/peskov-2070174878.html
европа
сша
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04f85545804592640b6f4780f24847dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, нидерланды, марк рютте, нато
В мире, Европа, США, Нидерланды, Марк Рютте, НАТО
Европа не сможет обойтись без США, заявил Рютте

Рютте: Европа никогда не сможет обойтись без США

© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Европа никогда не сможет обойтись без США, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Financieele Dagblad.
"На мой взгляд, никогда. История свела нас вместе. Американский ядерный зонтик - наша главная гарантия безопасности", - сказал Рютте, отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа когда-нибудь обойтись без США.
По его словам, европейские страны по-прежнему очень мало тратят на оборону.
"Если кто-то думает: "Эй, мы можем какое-то время обойтись без Америки" - забудьте об этом", - отметил генсек альянса.
В четверг премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что отношения Европы и США изменились и уже никогда не будут прежними. По его словам, Европа должна занять более прочную позицию, а для этого нужно обеспечить ускорение ее экономического роста.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков удивлен переговорами Трампа и Рютте по Гренландии
25 января, 14:19
 
В миреЕвропаСШАНидерландыМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала