"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о России
15:43 26.01.2026 (обновлено: 15:59 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/estoniya-2070349336.html
"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о России
"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 26.01.2026
"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о России
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который выступил против образа России "как... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:43:00+03:00
2026-01-26T15:59:00+03:00
в мире
германия
герхард шредер
россия
эстония
германия
россия
эстония
в мире, германия, герхард шредер, россия, эстония
В мире, Германия, Герхард Шредер, Россия, Эстония
"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о России

Глава МИД Эстонии назвал ужасом призыв экс-канцлера Шредера не демонизировать РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который выступил против образа России "как вечного врага" и призвал восстановить сотрудничество с ней.
"Призывы избегать "демонизации" страны <…>, и даже намеки на возобновление энергетического сотрудничества — это просто ужас", — заявил он в соцсети X.
По словам дипломата, конфликт на Украине стал прямым результатом "многолетней политики умиротворения".
Эстония ужесточит правила въезда для российских дипломатов
22 января, 13:13
Эстония ужесточит правила въезда для российских дипломатов
22 января, 13:13
В пятницу экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить сотрудничество с Россией в сфере энергоресурсов.
Также он выступил против демонизации России и назвал ее "краем великой культуры".
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
Вчера, 09:34
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
Вчера, 09:34
 
В миреГерманияГерхард ШредерРоссияЭстония
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
