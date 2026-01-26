https://ria.ru/20260126/es-2070438771.html
В Финляндии назвали отказ Европы от российского газа стратегической ошибкой
Отказ Европы от закупки российского газа является стратегической ошибкой, Евросоюз ослабляет этим свои позиции, добровольно становясь энергетически зависимым от РИА Новости, 26.01.2026
Финский политик Мема назвал отказ ЕС от российского газа стратегической ошибкой