В Финляндии назвали отказ Европы от российского газа стратегической ошибкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
23:37 26.01.2026
В Финляндии назвали отказ Европы от российского газа стратегической ошибкой
В Финляндии назвали отказ Европы от российского газа стратегической ошибкой - РИА Новости, 26.01.2026
В Финляндии назвали отказ Европы от российского газа стратегической ошибкой
Отказ Европы от закупки российского газа является стратегической ошибкой, Евросоюз ослабляет этим свои позиции, добровольно становясь энергетически зависимым от РИА Новости, 26.01.2026
В Финляндии назвали отказ Европы от российского газа стратегической ошибкой

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Отказ Европы от закупки российского газа является стратегической ошибкой, Евросоюз ослабляет этим свои позиции, добровольно становясь энергетически зависимым от США, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Отказ от закупки российского газа является стратегической ошибкой для Европы, но в конечном итоге это был план администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена: сделать ЕС зависимым от США и разорвать связи с Россией. ЕС играет по сценарию США, разрывая все связи с Россией, и тем самым ослабляет свои позиции. В этом смысле ЕС добровольно выбрал быть подчиненным США, вместо того чтобы быть независимым и защищать свои собственные интересы", - написал Мема в соцсети Х.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
СМИ сообщили о попытке фон дер Ляйен подготовить ЕС к войне с Россией
