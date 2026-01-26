https://ria.ru/20260126/es-2070431263.html
Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро
Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро - РИА Новости, 26.01.2026
Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро
Европейская комиссия одобрила выделение Польши 44 миллиарда евро в рамках кредитной программы SAFE, сообщил министр национальной обороны республики Владислав... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:17:00+03:00
2026-01-26T22:17:00+03:00
2026-01-26T22:17:00+03:00
в мире
польша
румыния
франция
владислав косиняк-камыш
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f10919f7b23609cb9714efd79f765b88.jpg
https://ria.ru/20260126/nato-2070201248.html
польша
румыния
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06cf9ce8e47b64836f740a5ac9f81805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, румыния, франция, владислав косиняк-камыш , евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Румыния, Франция, Владислав Косиняк-Камыш , Евросоюз, Еврокомиссия
Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро
ЕК одобрила выделение Польше 44 млрд евро на оборону по программе SAFE