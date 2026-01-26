Рейтинг@Mail.ru
22:17 26.01.2026
Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро
Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро
в мире, польша, румыния, франция, владислав косиняк-камыш , евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Румыния, Франция, Владислав Косиняк-Камыш , Евросоюз, Еврокомиссия
Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро

Флаг Польши и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 янв - РИА Новости. Европейская комиссия одобрила выделение Польши 44 миллиарда евро в рамках кредитной программы SAFE, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Европейская комиссия вынесла положительное заключение по документам, представленным Польшей относительно получения средств по программе SAFE! Мы приближаемся к получению почти 44 миллиардов евро, которые будут направлены на дальнейшие инвестиции в безопасность Польши", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс сообщил, что наибольший интерес к финансированию по программе SAFE проявили: Польша - 43,7 миллиарда, Румыния - 16,7 миллиарда, Франция и Венгрия - 16,2 миллиарда, Италия - 14,9 миллиарда.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Шашни с Украиной вышли боком: НАТО готовится к крушению
Вчера, 08:00
 
