В Германии хотят создать полицейское подразделение по аналогии с ICE

Помимо инициативы по созданию аналога ICE в Германии АдГ также предложила ввести для соискателей убежища обязательные общественные работы и комендантский час, что, по словам лидера парламентской фракции АдГ в Баварии Катрин Эбнер-Штайнер, приведет к "повышению общественной безопасности", сообщает телеканал.

АдГ также предложила исключить детей мигрантов, которые испытывают трудности с немецким языком, из обычных школ и перевести их в отдельные учреждения. Как отметил депутат АдГ Маркус Вальбрунн, для таких обучающихся религиозное образование будет заменено на "культурное образование и обучение ценностям" для того, чтобы решить проблемы насилия и нехватки дисциплины в школах, говорится в сообщении телеканала.