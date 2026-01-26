Рейтинг@Mail.ru
В Германии хотят создать полицейское подразделение по аналогии с ICE - РИА Новости, 26.01.2026
17:29 26.01.2026
В Германии хотят создать полицейское подразделение по аналогии с ICE
В Германии хотят создать полицейское подразделение по аналогии с ICE - РИА Новости, 26.01.2026
В Германии хотят создать полицейское подразделение по аналогии с ICE
Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Бавария предложила создать полицейское подразделение по примеру службы... РИА Новости, 26.01.2026
в мире
германия
бавария
австрия
евросоюз
германия
бавария
австрия
в мире, германия, бавария, австрия, евросоюз
В мире, Германия, Бавария, Австрия, Евросоюз
В Германии хотят создать полицейское подразделение по аналогии с ICE

Баварская АдГ предложила создать аналог американской ICE

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Бавария предложила создать полицейское подразделение по примеру службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) для отслеживания соискателей убежища в ФРГ и координации депортаций, передает в понедельник телеканал Euronews со ссылкой на внутренние документы партии.
"Немецкая правая партия Альтернатива для Германии… в Баварии предлагает создать специальное полицейское подразделение по образцу американской службы иммиграционного и таможенного контроля для отслеживания соискателей убежища и координации депортаций", - говорится в материале.
Помимо инициативы по созданию аналога ICE в Германии АдГ также предложила ввести для соискателей убежища обязательные общественные работы и комендантский час, что, по словам лидера парламентской фракции АдГ в Баварии Катрин Эбнер-Штайнер, приведет к "повышению общественной безопасности", сообщает телеканал.
АдГ также предложила исключить детей мигрантов, которые испытывают трудности с немецким языком, из обычных школ и перевести их в отдельные учреждения. Как отметил депутат АдГ Маркус Вальбрунн, для таких обучающихся религиозное образование будет заменено на "культурное образование и обучение ценностям" для того, чтобы решить проблемы насилия и нехватки дисциплины в школах, говорится в сообщении телеканала.
Немецкий новостной портал Tagesschau ранее сообщил со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ, что Германия совместно с Австрией, Данией, Нидерландами и Грецией планирует создать вне ЕС "хабы" для отправки не получивших легальный статус соискателей убежища в третьи страны. Отклонённых в ЕС соискателей убежища предполагается возвращать из этих хабов в страны их происхождения или в соседние государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп призвал Конгресс запретить создавать "города-убежища" для мигрантов
Вчера, 02:03
 
В миреГерманияБаварияАвстрияЕвросоюз
 
 
