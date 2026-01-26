Рейтинг@Mail.ru
ЕС теряет роль в украинском урегулировании, считают в Австрии
15:59 26.01.2026
ЕС теряет роль в украинском урегулировании, считают в Австрии
ЕС теряет роль в украинском урегулировании, считают в Австрии
в мире, украина, австрия, россия, евросоюз, youtube, нато
В мире, Украина, Австрия, Россия, Евросоюз, YouTube, НАТО
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Европейский союз не представлен за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и в настоящее время не играет самостоятельной роли в инициативах по обеспечению безопасности, хотя речь идет о задействовании вооруженных сил европейских государств, заявил генерал-майор Вооруженных сил Австрии, глава дирекции оборонной политики и международных отношений минобороны страны Рональд Варток.
"ЕС не присутствует за столом переговоров по украинскому конфликту - и это факт. Также инициатива по созданию "Коалиции желающих", то есть европейская попытка обеспечить военную поддержку после возможного прекращения огня, основывалась не на ЕС, а на Великобритании и Франции. До настоящего времени ЕС здесь не играет никакой роли, хотя в конечном счете речь идет о наших вооруженных силах", - сказал он в понедельник в ходе презентации аналитического доклада Risikobild 2026 в Вене. Трансляция презентации велась в прямом эфире на аккаунте ВС Австрии в YouTube.
При этом, по словам представителя минобороны Австрии, "риск утраты ЕС своего значения в сфере безопасности одновременно представляет собой и шанс, который необходимо использовать".
"Европа должна выработать политику Europe Together (с англ. - "Европа вместе"), чтобы реагировать на America First (с англ. - "Америка прежде всего"), и не должна полагаться на поддержание устаревших иллюзий партнерства", - полагает он.
Risikobild 2026 - ежегодный аналитический доклад Министерства обороны Австрии, оценивающий ключевые угрозы и риски для Австрии и Европы на горизонте 12–18 месяцев. Документ используется как основа для стратегического планирования в сфере безопасности и обороны.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
