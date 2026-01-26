ЕС теряет роль в украинском урегулировании, считают в Австрии

При этом, по словам представителя минобороны Австрии, "риск утраты ЕС своего значения в сфере безопасности одновременно представляет собой и шанс, который необходимо использовать".

"Европа должна выработать политику Europe Together (с англ. - "Европа вместе"), чтобы реагировать на America First (с англ. - "Америка прежде всего"), и не должна полагаться на поддержание устаревших иллюзий партнерства", - полагает он.