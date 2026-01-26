Рейтинг@Mail.ru
В ЕК прокомментировали информацию о возможном о вступлении Украины в ЕС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 26.01.2026
В ЕК прокомментировали информацию о возможном о вступлении Украины в ЕС
В ЕК прокомментировали информацию о возможном о вступлении Украины в ЕС

ЕК: срок вступления Украины в ЕС не указан в проекте рамочного документа

Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Сроки возможного вступления Украины в Евросоюз не указаны в проекте рамочного документа о ее постконфликтном восстановлении, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер на фоне слухов об обсуждении вступления Киева в ЕС с 1 января 2027 года.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
"Мы уже говорили это раньше: вступление Украины в ЕС само по себе является гарантией безопасности и поэтому обсуждается также в контексте гарантий безопасности и является элементом процветания для Украины после мирного соглашения. Что касается конкретных обсуждений с государствами - членами ЕС, соответствующий форум для этого - Совет ЕС. Я не могу дать более четких указаний по этому поводу, но это было частью этих обсуждений. В этом документе по процветанию нет ссылки на конкретную дату", - сказала она.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким он заявил, что технически Украина будет полностью готова к вступлению в ЕС в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании" конфликта.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
В Германии оценили перспективы вступления Украины в ЕС в 2027 году
Вчера, 11:01
 
