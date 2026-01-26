В ЕК прокомментировали информацию о возможном о вступлении Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Сроки возможного вступления Украины в Евросоюз не указаны в проекте рамочного документа о ее постконфликтном восстановлении, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер на фоне слухов об обсуждении вступления Киева в ЕС с 1 января 2027 года.

"Мы уже говорили это раньше: вступление Украины в ЕС само по себе является гарантией безопасности и поэтому обсуждается также в контексте гарантий безопасности и является элементом процветания для Украины после мирного соглашения. Что касается конкретных обсуждений с государствами - членами ЕС, соответствующий форум для этого - Совет ЕС. Я не могу дать более четких указаний по этому поводу, но это было частью этих обсуждений. В этом документе по процветанию нет ссылки на конкретную дату", - сказала она.