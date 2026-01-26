МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В России собрана доказательная база преступлений Киева и его покровителей, достаточная для трибунала над функционерами Европейского союза, включая главу евродипломатии Каю Каллас, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.