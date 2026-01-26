МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В России собрана доказательная база преступлений Киева и его покровителей, достаточная для трибунала над функционерами Европейского союза, включая главу евродипломатии Каю Каллас, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Парламентарий отметил, что Каллас ранее заявила о подготовке трибунала над российскими руководителями, сообщив, что Европейский союз выделил 10 миллионов евро, чтобы судить их "за роль в конфликте на Украине".
"Доказательная база преступлений киевского нацистского режима и его покровителей нашими компетентными органами собрана обширная. Этого более чем достаточно для обвинения в геноциде и трибунала над самими функционерами ЕС, в том числе и фанатично ненавидящей Россию Каллас", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.
Он добавил, что еврочиновники умалчивают об ущербе, нанесенном миллионам россиян незаконными санкциями и поставками оружия Киеву, которое применяется против мирных жителей, инфраструктуры и экономики.
"Честный подсчет этого вреда, - как для России, так и для стабильности в Европе, - заполнит не один том", - заключил он.