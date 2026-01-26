Рейтинг@Mail.ru
Пискарев рассказал о доказательствах преступлений Киева и его покровителей - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/es-2070331960.html
Пискарев рассказал о доказательствах преступлений Киева и его покровителей
Пискарев рассказал о доказательствах преступлений Киева и его покровителей - РИА Новости, 26.01.2026
Пискарев рассказал о доказательствах преступлений Киева и его покровителей
В России собрана доказательная база преступлений Киева и его покровителей, достаточная для трибунала над функционерами Европейского союза, включая главу... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:28:00+03:00
2026-01-26T14:28:00+03:00
в мире
россия
киев
европа
кайя каллас
василий пискарев
госдума рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg
https://ria.ru/20260126/kallas-2070274681.html
россия
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c35c28af679e187f8e189bd0114e89fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, европа, кайя каллас, василий пискарев, госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, Киев, Европа, Кайя Каллас, Василий Пискарев, Госдума РФ, Евросоюз
Пискарев рассказал о доказательствах преступлений Киева и его покровителей

Пискарев: у РФ есть доказательства преступлений Киева для трибунала над Каллас

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В России собрана доказательная база преступлений Киева и его покровителей, достаточная для трибунала над функционерами Европейского союза, включая главу евродипломатии Каю Каллас, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Парламентарий отметил, что Каллас ранее заявила о подготовке трибунала над российскими руководителями, сообщив, что Европейский союз выделил 10 миллионов евро, чтобы судить их "за роль в конфликте на Украине".
"Доказательная база преступлений киевского нацистского режима и его покровителей нашими компетентными органами собрана обширная. Этого более чем достаточно для обвинения в геноциде и трибунала над самими функционерами ЕС, в том числе и фанатично ненавидящей Россию Каллас", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.
Он добавил, что еврочиновники умалчивают об ущербе, нанесенном миллионам россиян незаконными санкциями и поставками оружия Киеву, которое применяется против мирных жителей, инфраструктуры и экономики.
"Честный подсчет этого вреда, - как для России, так и для стабильности в Европе, - заполнит не один том", - заключил он.
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Западе раскрыли подробности ссоры Каллас и фон дер Ляйен
Вчера, 10:40
 
В миреРоссияКиевЕвропаКайя КалласВасилий ПискаревГосдума РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала