Захарова раскритиковала запрет ЕС на поставки СПГ из России - РИА Новости, 26.01.2026
14:16 26.01.2026
Захарова раскритиковала запрет ЕС на поставки СПГ из России
россия, москва, мария захарова, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Запрет поставок СПГ и трубопроводного газа из России в 2027 году, утвержденный Советом ЕС, - это отказ от свободы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года
"Пока сложно опередить точно: то ли это счастливые вассалы, то ли несчастные рабы — время покажет. Но от свободы они отказались в любом случае", - приводит комментарий Захаровой канал "Звезда".
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Газопровод высокого давления
Запас газа в подземных хранилищах Франции и Германии упал ниже 40%
23 января, 14:22
Россия Москва Мария Захарова Владимир Путин Евросоюз В мире
 
 
