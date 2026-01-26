https://ria.ru/20260126/es-2070240431.html
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине - РИА Новости, 26.01.2026
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине
Увлечение Украиной привело Евросоюз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушов. РИА Новости, 26.01.2026
в мире
украина
европа
брюссель
евросоюз
украина
европа
брюссель
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине
Пушков: Украина стала причиной ослабления ЕС