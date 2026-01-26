Рейтинг@Mail.ru
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине
26.01.2026
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине
Увлечение Украиной привело Евросоюз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушов. РИА Новости, 26.01.2026
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине

Пушков: Украина стала причиной ослабления ЕС

Алексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.Увлечение Украиной привело Евросоюз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушов.
"Европа добилась своего главного успеха в современной истории — создания Евросоюза — без Украины. Она стала ведущим центром экономической мощи без Украины. Ее политическое влияние достигло своего пика на стыке XX и XXI веков без Украины", — написал он.
При этом, пояснил сенатор, воюя за киевский режим, Брюссель сталкивается с Россией, которой не в состоянии ничего противопоставить. Разорвав все связи с Москвой, ЕС утратил свою значимость на мировой арене, пострадал экономически и политически, добавил он.
«
"Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется. Она беспощадна", — резюмировал Пушков.
Ранее сенатор заявил, что ситуация вокруг Гренландии показывает беспомощность Европы, а также говорит о ее неуклонном упадке.
