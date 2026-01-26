Эксперт объяснила интерес стран Латинской Америки к России

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Интерес Латинской Америки к России не случаен, трудно найти более эмоционально близких людей, чем мы и латиноамериканцы, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.

"У России Латинской Америкой отношения все-таки особые. В отличие от тех же Соединенных Штатов. Россия никогда не воевала ни с одной из стран континента, не грабила ее ресурсы, не эксплуатировала местное население. В анамнезе наших отношений нет конфликтов и противоречий", - сказала она.

По ее словам, "у нас со странами Латинской Америки хорошие уважительные отношения". "Уважительные" - ключевое слово. И достаточно прагматичные, построенные на взаимном экономическом и технологическом интересе", - заметила собеседница агентства.

"Интерес Латинской Америки к России далеко не случаен. Я занимаюсь странами этого континента почти всю жизнь и могу сказать, что трудно найти более эмоционально близких людей, чем мы и латиноамериканцы", - подчеркнула Машкова.