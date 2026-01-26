Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила интерес стран Латинской Америки к России - РИА Новости, 26.01.2026
09:11 26.01.2026
Эксперт объяснила интерес стран Латинской Америки к России
Эксперт объяснила интерес стран Латинской Америки к России - РИА Новости, 26.01.2026
Эксперт объяснила интерес стран Латинской Америки к России
Интерес Латинской Америки к России не случаен, трудно найти более эмоционально близких людей, чем мы и латиноамериканцы, заявила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 26.01.2026
латинская америка, россия
Латинская Америка, Россия
Эксперт объяснила интерес стран Латинской Америки к России

Машкова: у России и Латинской Америки отношения построены на взаимном уважении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Страны мира. Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Интерес Латинской Америки к России не случаен, трудно найти более эмоционально близких людей, чем мы и латиноамериканцы, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
России с Латинской Америкой отношения все-таки особые. В отличие от тех же Соединенных Штатов. Россия никогда не воевала ни с одной из стран континента, не грабила ее ресурсы, не эксплуатировала местное население. В анамнезе наших отношений нет конфликтов и противоречий", - сказала она.
Города мира. Гавана - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Названы страны Латинской Америки, наиболее позитивно отнесшиеся к России
26 июня 2025, 03:04
По ее словам, "у нас со странами Латинской Америки хорошие уважительные отношения". "Уважительные" - ключевое слово. И достаточно прагматичные, построенные на взаимном экономическом и технологическом интересе", - заметила собеседница агентства.
"Интерес Латинской Америки к России далеко не случаен. Я занимаюсь странами этого континента почти всю жизнь и могу сказать, что трудно найти более эмоционально близких людей, чем мы и латиноамериканцы", - подчеркнула Машкова.
"Мы реально на одной волне. Легко знакомимся, общаемся. Не говоря уже о том, что мы с ними тактильные люди, любим при встречах с друзьями дотронуться друг для друга, обняться, поцеловаться, постоянно во время бесед жестикулируем", - заметила гендиректор НК СЭСЛА.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Панаме рассказали о сотрудничестве с Россией в торговле
2 марта 2025, 12:03
 
