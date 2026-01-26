https://ria.ru/20260126/ekspert-2070253783.html
Эксперт объяснила интерес стран Латинской Америки к России
Машкова: у России и Латинской Америки отношения построены на взаимном уважении
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Интерес Латинской Америки к России не случаен, трудно найти более эмоционально близких людей, чем мы и латиноамериканцы, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
"У России
с Латинской Америкой
отношения все-таки особые. В отличие от тех же Соединенных Штатов. Россия никогда не воевала ни с одной из стран континента, не грабила ее ресурсы, не эксплуатировала местное население. В анамнезе наших отношений нет конфликтов и противоречий", - сказала она.
По ее словам, "у нас со странами Латинской Америки хорошие уважительные отношения". "Уважительные" - ключевое слово. И достаточно прагматичные, построенные на взаимном экономическом и технологическом интересе", - заметила собеседница агентства.
"Интерес Латинской Америки к России далеко не случаен. Я занимаюсь странами этого континента почти всю жизнь и могу сказать, что трудно найти более эмоционально близких людей, чем мы и латиноамериканцы", - подчеркнула Машкова.
"Мы реально на одной волне. Легко знакомимся, общаемся. Не говоря уже о том, что мы с ними тактильные люди, любим при встречах с друзьями дотронуться друг для друга, обняться, поцеловаться, постоянно во время бесед жестикулируем", - заметила гендиректор НК СЭСЛА.