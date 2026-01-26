Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил перспективы цен на золото - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ekspert-2070252177.html
Аналитик оценил перспективы цен на золото
Аналитик оценил перспективы цен на золото - РИА Новости, 26.01.2026
Аналитик оценил перспективы цен на золото
Стоимость золота в мире на уровне 10 тысяч долларов за тройскую унцию достижима на горизонте трёх-четырёх лет при сохранении высокой напряженности на... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T08:50:00+03:00
2026-01-26T08:50:00+03:00
бкс мир инвестиций
федеральная резервная система сша
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735383_0:114:3440:2048_1920x0_80_0_0_5eb2dd10b2603dd519a5dcd5b8f87627.jpg
https://ria.ru/20260124/kitay-2070026939.html
https://ria.ru/20260126/zoloto-2070235993.html
https://ria.ru/20260121/zoloto-2069287859.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f648af4c84cc3045d13b1062773f6667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бкс мир инвестиций, федеральная резервная система сша, экономика
БКС Мир инвестиций, Федеральная резервная система США, Экономика
Аналитик оценил перспективы цен на золото

Шепелев назвал факторы, которые подстегнут цену золота до 10 тысяч долларов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка золотого слитка высшей пробы
Маркировка золотого слитка высшей пробы - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Маркировка золотого слитка высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стоимость золота в мире на уровне 10 тысяч долларов за тройскую унцию достижима на горизонте трёх-четырёх лет при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.
Биржевые цены на золото впервые в истории превысили 5 100 долларов за унцию.
Слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений
24 января, 08:22
"Стоимость золота в 10 000 долларов не выглядит фантастичной на горизонте трёх-четырёх лет. Достижение этой отметки возможно при сохранении... напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации. На фоне снижения общего доверия к доллару, вероятнее всего, продолжатся активные закупки золота центробанками", - считает Шепелев.
"Локально цены на золото подогревают события на долговом рынке Японии и давление американского президента на руководство Федрезерва", - добавил он.
Кроме того, снижение учётной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) и нестабильность на международной арене среднесрочно поддержат приток средств в "золотые" биржевые инвестфонды (ETF).
Тем не менее, на пути к новым вершинам практически неизбежны коррекции - например, в случае мирного урегулирования украинского конфликта или достижения определенности в "гренландском вопросе", не исключает он.
Золотые слитки высшей пробы 99,99 процентов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов
Вчера, 02:21
По его словам, периоды снижения глобальных рисков могут сопровождаться оттоком спекулятивных инвесторов, и тогда котировки золота могут опускаться до 3500-4000 долларов за унцию.
Аналитик отметил, что средняя цена драгметалла в наступившем году ожидается на уровне 4300 долларов за тройскую унцию.
В прошлом году золото подорожало примерно в 1,6 раза, а с начала января с учетом нового рекорда - на 17,6%.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Поставки золота из России в Индию подскочили до максимума
21 января, 12:56
 
БКС Мир инвестицийФедеральная резервная система СШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала