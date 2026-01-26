Аналитик оценил перспективы цен на золото

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стоимость золота в мире на уровне 10 тысяч долларов за тройскую унцию достижима на горизонте трёх-четырёх лет при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Биржевые цены на золото впервые в истории превысили 5 100 долларов за унцию.

"Стоимость золота в 10 000 долларов не выглядит фантастичной на горизонте трёх-четырёх лет. Достижение этой отметки возможно при сохранении... напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации. На фоне снижения общего доверия к доллару, вероятнее всего, продолжатся активные закупки золота центробанками", - считает Шепелев.

"Локально цены на золото подогревают события на долговом рынке Японии и давление американского президента на руководство Федрезерва", - добавил он.

Кроме того, снижение учётной ставки Федеральной резервной системой США ( ФРС ) и нестабильность на международной арене среднесрочно поддержат приток средств в "золотые" биржевые инвестфонды (ETF).

Тем не менее, на пути к новым вершинам практически неизбежны коррекции - например, в случае мирного урегулирования украинского конфликта или достижения определенности в "гренландском вопросе", не исключает он.

По его словам, периоды снижения глобальных рисков могут сопровождаться оттоком спекулятивных инвесторов, и тогда котировки золота могут опускаться до 3500-4000 долларов за унцию.

Аналитик отметил, что средняя цена драгметалла в наступившем году ожидается на уровне 4300 долларов за тройскую унцию.