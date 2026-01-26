Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
14:00 26.01.2026
Навроцкий обсуждал с Трампом создание в Польше базы США, заявил экс-премьер
Навроцкий обсуждал с Трампом создание в Польше базы США, заявил экс-премьер - РИА Новости, 26.01.2026
Навроцкий обсуждал с Трампом создание в Польше базы США, заявил экс-премьер
Польский президент Кароль Навроцкий обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе вопрос создания в Польше постоянной военной базы США, сообщил... РИА Новости, 26.01.2026
Навроцкий обсуждал с Трампом создание в Польше базы США, заявил экс-премьер

Моравецкий: Навроцкий обсуждал с Трампом создание в Польше военной базы США

ВАРШАВА, 26 янв - РИА Новости. Польский президент Кароль Навроцкий обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе вопрос создания в Польше постоянной военной базы США, сообщил экс-премьер республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Echo24.
"Насколько нам известно, Кароль Навроцкий обсуждал с президентом Трампом в Давосе вопрос о создании постоянной американской военной базы в Польше. Постоянная база для американских войск - это прорыв, поскольку она явно повышает уровень безопасности Польши благодаря присутствию этих войск", - сказал Моравецкий.
В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских солдат.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Послу США в Польше пришлось оправдываться за слова Трампа о солдатах НАТО
25 января, 19:32
 
