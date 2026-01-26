Рейтинг@Mail.ru
Поставки российского газа в Турцию продолжаются без перебоев - РИА Новости, 26.01.2026
15:05 26.01.2026
Поставки российского газа в Турцию продолжаются без перебоев
Поставки российского газа в Турцию продолжаются без перебоев
в мире, турция, россия, москва, алексей иванов, турецкий поток, голубой поток
В мире, Турция, Россия, Москва, Алексей Иванов, Турецкий поток, Голубой поток
Поставки российского газа в Турцию продолжаются без перебоев

Иванов: поставки российского газа в Турцию продолжаются без перебоев

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Поставки российского газа в Турцию продолжаются без перебоев, Москва выполняет свои обязательства, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
"Что касается газа, поставки продолжаются без перебоев. Россия полностью выполняет свои обязательства. В прошлом году было несколько попыток саботажа газопроводов. Российская сторона выразила свою озабоченность турецким партнерам. Наши партнеры осознают существующие угрозы", - приводит слова Иванова газета Ekonomim.
Анкара получает российский газ по трубопроводам – "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" – и в форме сжиженного природного газа (СПГ).
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Турция может стать южным газовым хабом, считает аналитик
8 ноября 2025, 15:05
 
В миреТурцияРоссияМоскваАлексей ИвановТурецкий потокГолубой поток
 
 
