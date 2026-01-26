АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Поставки российского газа в Турцию продолжаются без перебоев, Москва выполняет свои обязательства, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
"Что касается газа, поставки продолжаются без перебоев. Россия полностью выполняет свои обязательства. В прошлом году было несколько попыток саботажа газопроводов. Российская сторона выразила свою озабоченность турецким партнерам. Наши партнеры осознают существующие угрозы", - приводит слова Иванова газета Ekonomim.
Анкара получает российский газ по трубопроводам – "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" – и в форме сжиженного природного газа (СПГ).
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
