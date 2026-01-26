https://ria.ru/20260126/egipet-2070403695.html
Источник: полиция в Египте не заводила дело о нападении на россиян в отеле
Источник: полиция в Египте не заводила дело о нападении на россиян в отеле
РИА Новости: полиция в Египте не заводила дело о нападении британцев на россиян
КАИР, 26 янв - РИА Новости. Египетская полиция не возбуждала дело после конфликта между российскими и британскими туристами в одном из отелей Шарм-эш-Шейха, сообщил в понедельник РИА Новости источник в администрации провинции Южный Синай.
Ранее в администрации отеля Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эль-Шейхе
рассказали РИА Новости, что между группой туристов из Великобритании
и семьей из России
произошел конфликт в гостинице у бассейна, он завершился примирением сторон в присутствии туристической полиции.
"Все стороны не пожелали каких-либо юридических мер, дело не было возбуждено", - сообщил источник, добавив, что стороны также решили, что "отель не несет какую-либо ответственность".