26.01.2026
19:36 26.01.2026
Источник: полиция в Египте не заводила дело о нападении на россиян в отеле
Источник: полиция в Египте не заводила дело о нападении на россиян в отеле
2026
Источник: полиция в Египте не заводила дело о нападении на россиян в отеле

Вид на пляж в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
КАИР, 26 янв - РИА Новости. Египетская полиция не возбуждала дело после конфликта между российскими и британскими туристами в одном из отелей Шарм-эш-Шейха, сообщил в понедельник РИА Новости источник в администрации провинции Южный Синай.
Ранее в администрации отеля Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эль-Шейхе рассказали РИА Новости, что между группой туристов из Великобритании и семьей из России произошел конфликт в гостинице у бассейна, он завершился примирением сторон в присутствии туристической полиции.
"Все стороны не пожелали каких-либо юридических мер, дело не было возбуждено", - сообщил источник, добавив, что стороны также решили, что "отель не несет какую-либо ответственность".
Российские туристы в аэропорту Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли
25 января, 06:05
 
