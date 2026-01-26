https://ria.ru/20260126/ege-2070238458.html
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов - РИА Новости, 26.01.2026
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов
Минпросвещения РФ увеличило по пяти предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы, сообщил РИА Новости ректор Московского... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T03:29:00+03:00
2026-01-26T03:29:00+03:00
2026-01-26T03:29:00+03:00
общество
россия
московский педагогический государственный университет
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969360_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_16b6651d770c33815afd1242d6f1ba26.jpg
https://ria.ru/20260120/ege-2068920934.html
https://ria.ru/20260124/sovfedja-2070023634.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96114c5c83a8482ca7e302f517b13233.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, московский педагогический государственный университет, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Московский педагогический государственный университет, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов
РИА Новости: минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов повысились
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ увеличило по пяти предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
"Минимальные положительные баллы ЕГЭ установлены Минпросвещения России
и увеличены по сравнению с прошлым годом по ряду предметов", - сказал Лубков.
Так, по информатике планка повысилась на один балл (до 45), по истории - на три балла (до 38), по математике и физике - на один балл (до 40), по иностранному языку - на пять баллов (до 35).
Не изменились баллы для сдачи биологии, географии, литературы, обществознания, русского языка и химии.