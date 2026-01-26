Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ege-2070238458.html
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов - РИА Новости, 26.01.2026
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов
Минпросвещения РФ увеличило по пяти предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы, сообщил РИА Новости ректор Московского... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T03:29:00+03:00
2026-01-26T03:29:00+03:00
общество
россия
московский педагогический государственный университет
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969360_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_16b6651d770c33815afd1242d6f1ba26.jpg
https://ria.ru/20260120/ege-2068920934.html
https://ria.ru/20260124/sovfedja-2070023634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96114c5c83a8482ca7e302f517b13233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московский педагогический государственный университет, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Московский педагогический государственный университет, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов

РИА Новости: минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов повысились

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ увеличило по пяти предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
"Минимальные положительные баллы ЕГЭ установлены Минпросвещения России и увеличены по сравнению с прошлым годом по ряду предметов", - сказал Лубков.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Названы минимальные баллы для сдачи ЕГЭ-2026
20 января, 01:38
Так, по информатике планка повысилась на один балл (до 45), по истории - на три балла (до 38), по математике и физике - на один балл (до 40), по иностранному языку - на пять баллов (до 35).
Не изменились баллы для сдачи биологии, географии, литературы, обществознания, русского языка и химии.
Сдача ЕГЭ в московской школе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Совфеде предложили создать экспертный совет по совершенствованию ЕГЭ
24 января, 07:33
 
ОбществоРоссияМосковский педагогический государственный университетЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала