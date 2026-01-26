Ефимов: началось строительство бизнес-центра в Хорошево-Мневниках

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Строительство бизнес-центра началось в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На территории Мневниковской поймы формируется современный городской район: появляются социальные и деловые объекты, дороги, мосты, благоустраиваются набережные. Так, в рамках развития делового кластера началось строительство крупного бизнес-центра общей площадью около 96 тысяч квадратных метров. Его возведут в два этапа. В рамках первой очереди построят 18-этажную башню с плавными U-образными элементами на фасадах. В настоящее время на участке площадью 0,6 гектара идут монолитные работы подземной части", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что в рамках второй очереди планируют построить 12-этажный корпус с вытянутым горизонтальный силуэтом. Сейчас специалисты занимаются разработкой котлована на участке 1,3 гектара.

Полностью завершить строительство бизнес-центра планируют в 2029 году, благодаря этому в городе появится около 7 тысяч рабочих мест, добавляется в пресс-релизе.