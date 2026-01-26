https://ria.ru/20260126/efimov-2070274065.html
Ефимов: началось строительство бизнес-центра в Хорошево-Мневниках
Строительство бизнес-центра началось в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Строительство бизнес-центра началось в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На территории Мневниковской поймы формируется современный городской район: появляются социальные и деловые объекты, дороги, мосты, благоустраиваются набережные. Так, в рамках развития делового кластера началось строительство крупного бизнес-центра общей площадью около 96 тысяч квадратных метров. Его возведут в два этапа. В рамках первой очереди построят 18-этажную башню с плавными U-образными элементами на фасадах. В настоящее время на участке площадью 0,6 гектара идут монолитные работы подземной части", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках второй очереди планируют построить 12-этажный корпус с вытянутым горизонтальный силуэтом. Сейчас специалисты занимаются разработкой котлована на участке 1,3 гектара.
Полностью завершить строительство бизнес-центра планируют в 2029 году, благодаря этому в городе появится около 7 тысяч рабочих мест, добавляется в пресс-релизе.
Общая площадь офисных помещений центра составит около 56 тысяч "квадратов", его разместят на первой линии Москвы-реки.