Ефимов: началось строительство бизнес-центра в Хорошево-Мневниках
11:06 26.01.2026
Ефимов: началось строительство бизнес-центра в Хорошево-Мневниках
Ефимов: началось строительство бизнес-центра в Хорошево-Мневниках
Строительство бизнес-центра началось в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 26.01.2026
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Строительство бизнес-центра началось в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На территории Мневниковской поймы формируется современный городской район: появляются социальные и деловые объекты, дороги, мосты, благоустраиваются набережные. Так, в рамках развития делового кластера началось строительство крупного бизнес-центра общей площадью около 96 тысяч квадратных метров. Его возведут в два этапа. В рамках первой очереди построят 18-этажную башню с плавными U-образными элементами на фасадах. В настоящее время на участке площадью 0,6 гектара идут монолитные работы подземной части", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках второй очереди планируют построить 12-этажный корпус с вытянутым горизонтальный силуэтом. Сейчас специалисты занимаются разработкой котлована на участке 1,3 гектара.
Полностью завершить строительство бизнес-центра планируют в 2029 году, благодаря этому в городе появится около 7 тысяч рабочих мест, добавляется в пресс-релизе.
Общая площадь офисных помещений центра составит около 56 тысяч "квадратов", его разместят на первой линии Москвы-реки.
 
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
