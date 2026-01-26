Рейтинг@Mail.ru
Слушания в МУС по утверждению обвинений против Дутерте начнутся в феврале - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 26.01.2026 (обновлено: 13:18 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/duterte-2070315784.html
Слушания в МУС по утверждению обвинений против Дутерте начнутся в феврале
Слушания в МУС по утверждению обвинений против Дутерте начнутся в феврале - РИА Новости, 26.01.2026
Слушания в МУС по утверждению обвинений против Дутерте начнутся в феврале
Слушания в Международном уголовном суде (МУС) по утверждению обвинений против экс-президента Филиппин Родриго Дутерте начнутся 23 февраля, говорится в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:17:00+03:00
2026-01-26T13:18:00+03:00
в мире
филиппины
родриго дутерте
международный уголовный суд
гаага
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156164/70/1561647083_0:41:3098:1783_1920x0_80_0_0_cd1fd3583e80dab3dfc49178e88969d7.jpg
https://ria.ru/20251114/sk-2055074756.html
https://ria.ru/20251205/tsar-2059942467.html
филиппины
гаага
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156164/70/1561647083_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f50242d452944bc16e92573c018158cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, родриго дутерте, международный уголовный суд, гаага, нидерланды
В мире, Филиппины, Родриго Дутерте, Международный уголовный суд, Гаага, Нидерланды
Слушания в МУС по утверждению обвинений против Дутерте начнутся в феврале

Слушания в МУС по утверждению обвинений против Дутерте начнутся 23 февраля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРодриго Дутерте
Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Родриго Дутерте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Слушания в Международном уголовном суде (МУС) по утверждению обвинений против экс-президента Филиппин Родриго Дутерте начнутся 23 февраля, говорится в постановлении инстанции.
"Палата предварительного производства МУС постановила возобновить досудебное разбирательство, касающееся подтверждения обвинений по данному делу, и назначить дату начала слушаний по утверждению обвинений на 23 февраля 2026 года", - говорится в постановлении, распространенном в понедельник.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявили обвинения
14 ноября 2025, 20:04
Как сообщается, Палата также установила, что Дутерте по своему состоянию здоровья способен участвовать в досудебном разбирательстве.
МУС отложил слушание, которое было назначено на 23 сентября 2025 года, по утверждению обвинений против бывшего президента Филиппин после ходатайства защиты Дутерте об отсрочке разбирательства по причине того, что он не в состоянии предстать перед судом.
В конце сентября прокуроры МУС предъявили бывшему президенту Филиппин обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности.
Дутерте был доставлен из Филиппин в Нидерланды 12 марта 2025 года по ордеру МУС и взят под стражу. Позднее суд сообщил, что подозреваемый после прохождения медицинского осмотра был помещен в следственный изолятор в Гааге.
Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин по обвинению в преступлениях против человечности, среди которых - убийства, предположительно, совершенные в республике в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте так называемой "войны с наркотиками".
Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В ЦАР раскрыли, как сотрудник МУС помогал боевикам
5 декабря 2025, 05:55
 
В миреФилиппиныРодриго ДутертеМеждународный уголовный судГаагаНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала