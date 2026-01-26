https://ria.ru/20260126/duterte-2070315784.html
Слушания в МУС по утверждению обвинений против Дутерте начнутся в феврале
2026-01-26T13:17:00+03:00
ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Слушания в Международном уголовном суде (МУС) по утверждению обвинений против экс-президента Филиппин Родриго Дутерте начнутся 23 февраля, говорится в постановлении инстанции.
"Палата предварительного производства МУС
постановила возобновить досудебное разбирательство, касающееся подтверждения обвинений по данному делу, и назначить дату начала слушаний по утверждению обвинений на 23 февраля 2026 года", - говорится в постановлении, распространенном в понедельник.
Как сообщается, Палата также установила, что Дутерте
по своему состоянию здоровья способен участвовать в досудебном разбирательстве.
МУС отложил слушание, которое было назначено на 23 сентября 2025 года, по утверждению обвинений против бывшего президента Филиппин
после ходатайства защиты Дутерте об отсрочке разбирательства по причине того, что он не в состоянии предстать перед судом.
В конце сентября прокуроры МУС предъявили бывшему президенту Филиппин обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности.
Дутерте был доставлен из Филиппин в Нидерланды
12 марта 2025 года по ордеру МУС и взят под стражу. Позднее суд сообщил, что подозреваемый после прохождения медицинского осмотра был помещен в следственный изолятор в Гааге
.
Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин по обвинению в преступлениях против человечности, среди которых - убийства, предположительно, совершенные в республике в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте так называемой "войны с наркотиками".