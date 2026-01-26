https://ria.ru/20260126/dtp-2070433355.html
В Курской области два человека погибли в ДТП
В Курской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 26.01.2026
В Курской области два человека погибли в ДТП
Двое водителей легковых автомобилей погибли, еще двое сотрудников Госавтоинспекции пострадали в результате наезда на них большегруза в момент оформления другого
курская область
курск
В Курской области два человека погибли в ДТП
В Курской области двое водителей погибли в ДТП с участием грузовика
КУРСК, 26 янв - РИА Новости.
Двое водителей легковых автомобилей погибли, еще двое сотрудников Госавтоинспекции пострадали в результате наезда на них большегруза в момент оформления другого ДТП, их доставили в больницу, сообщила
пресс-служба УМВД по Курской области.
"Двадцать шестого января 2026 года примерно в 15.50 на 556-м километре автодороги М-2 Крым (Медвенский район), по предварительным данным, произошло столкновение большегрузного автомобиля Volvo
под управлением водителя 1968 года рождения, двигавшегося в сторону города Курск
, со стоящим в попутном направлении автомобилем Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками, сотрудники которого оформляли ранее совершенное ДТП без пострадавших с участием "Лады Гранты" и Mazda", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной полиции.
УМВД уточнило, что грузовой транспорт столкнулся с автомобилями, участвовавшими в первой аварии, а также наехал на их водителей, которые находились на обочине.
"Водитель "Лады" 1979 года рождения, водитель Mazda 1981 года рождения... После чего произошло столкновение со встречным автомобилем Rena
ult под управлением водителя 1960 года рождения. В результате ДТП водители "Лады" и Mazda погибли", - подчеркнула полиция.
По сведениям УМВД, два сотрудника Госавтоинспекции пострадали, после чего их госпитализировали.
"По данному ДТП назначена проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - заключила полиция.