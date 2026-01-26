https://ria.ru/20260126/dtp-2070266970.html
В ДТП на трассе М-4 "Дон" попали десятки автомобилей
Около 20 транспортных средств повреждены в утренних ДТП на трассе М-4 "Дон" под Горячим Ключом на Кубани, предварительно, пострадал 1 человек, сообщили в ГУМВД... РИА Новости, 26.01.2026
В ДТП трассе М-4 "Дон" под Горячим Ключом попали 20 автомобилей