В ДТП на трассе М-4 "Дон" попали десятки автомобилей

КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Около 20 транспортных средств повреждены в утренних ДТП на трассе М-4 "Дон" под Горячим Ключом на Кубани, предварительно, пострадал 1 человек, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.