В ДТП на трассе М-4 "Дон" попали десятки автомобилей
10:16 26.01.2026 (обновлено: 10:35 26.01.2026)
В ДТП на трассе М-4 "Дон" попали десятки автомобилей
В ДТП на трассе М-4 "Дон" попали десятки автомобилей
Около 20 транспортных средств повреждены в утренних ДТП на трассе М-4 "Дон" под Горячим Ключом на Кубани, предварительно, пострадал 1 человек, сообщили в ГУМВД...
В ДТП на трассе М-4 "Дон" попали десятки автомобилей

В ДТП трассе М-4 "Дон" под Горячим Ключом попали 20 автомобилей

© 23 МВД/TelegramПоследствия ДТП на автодороге "М 4 ДОН" в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае. 26 января 2026
Последствия ДТП на автодороге М 4 ДОН в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© 23 МВД/Telegram
Последствия ДТП на автодороге "М 4 ДОН" в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае. 26 января 2026
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Около 20 транспортных средств повреждены в утренних ДТП на трассе М-4 "Дон" под Горячим Ключом на Кубани, предварительно, пострадал 1 человек, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"Сегодня утром на автодороге "М 4 ДОН" в районе Горячего Ключа (поселение Молькино) (с 1362 километра по 1365 километр) произошло около 8 столкновений автомобилей, в которых механические повреждения получили порядка 20 транспортных средств. Все обстоятельства устанавливаются", - заявили в ГУМВД региона.
"Предварительно, пострадал 1 человек. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение осуществляется по одной полосе", - добавили в краевом главке.
