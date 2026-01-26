https://ria.ru/20260126/dtp-2070247234.html
В ДТП с поездом и грузовиком в Омской области погиб человек
В ДТП с поездом и грузовиком в Омской области погиб человек
Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем в Омской области на регулируемом железнодорожном переезде, погиб водитель авто, сообщает Восточное... РИА Новости, 26.01.2026
В ДТП с поездом и грузовиком в Омской области погиб человек
