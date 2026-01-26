Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с поездом и грузовиком в Омской области погиб человек - РИА Новости, 26.01.2026
07:44 26.01.2026
В ДТП с поездом и грузовиком в Омской области погиб человек
Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем в Омской области на регулируемом железнодорожном переезде, погиб водитель авто, сообщает Восточное... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия
россия
омская область
омский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
омская область
омский район
происшествия, россия, омская область, омский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Омский район, Следственный комитет России (СК РФ)
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииПоследствия ДТП с машиной и автобусом в Омской области
Последствия ДТП с машиной и автобусом в Омской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Последствия ДТП с машиной и автобусом в Омской области
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем в Омской области на регулируемом железнодорожном переезде, погиб водитель авто, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
По предварительным данным ведомства, на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Карбышево-2 и Входная Западно-Сибирской железной дороги в Омском районе Омской области произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем.
"Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В результате произошедшего водитель автомобиля скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУТ СК.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до семи
ПроисшествияРоссияОмская областьОмский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
