Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до семи

"По состоянию на 8 утра (01.00 мск) 26 января в медицинских учреждениях Приморья госпитализированы семеро пострадавших. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж – шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.