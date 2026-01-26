https://ria.ru/20260126/dtp-2070236300.html
Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до семи
Число госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Приморье, которое произошло 22 января, выросло до семи человек, сообщает краевой минздрав. РИА Новости, 26.01.2026
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Приморье, которое произошло 22 января, выросло до семи человек, сообщает краевой минздрав.
В четверг, 22 января, на трассе в Хасанском округе Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, в аварию также попали четыре других автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР
. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. Сначала были госпитализированы четыре человека, позже число возросло до шести.
"По состоянию на 8 утра (01.00 мск) 26 января в медицинских учреждениях Приморья госпитализированы семеро пострадавших. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Приморского края
Евгений Шестопалов на видео в Telegram-канале ведомства рассказал, что в "тысячекоечной" больнице во Владивостоке
находятся пять пострадавших. Еще два - в Хасанской ЦРБ и Кавалеровской больнице в средней степени тяжести.
В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж – шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.