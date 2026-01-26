https://ria.ru/20260126/dron-2070342392.html
Силы ПВО сбили 16 дронов в Белгородской области
Силы ПВО сбили 16 дронов в Белгородской области - РИА Новости, 26.01.2026
Силы ПВО сбили 16 дронов в Белгородской области
Средства российской ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в понедельник... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:16:00+03:00
2026-01-26T15:16:00+03:00
2026-01-26T15:19:00+03:00
безопасность
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
россия
Силы ПВО сбили 16 дронов в Белгородской области
Силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ в Белгородской области