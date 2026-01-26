В Славянске-на-Кубани нашли обломки дрона после ночной атаки ВСУ

КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА после ночной атаки ВСУ зафиксировали по 10 адресам в Славянске-на-Кубани, повреждены шесть частных домов, Обломки БПЛА после ночной атаки ВСУ зафиксировали по 10 адресам в Славянске-на-Кубани, повреждены шесть частных домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"На данный момент в Славянске-на-Кубани в результате ночной попытки атаки гражданских объектов со стороны киевского режима обломки беспилотников зафиксировали по 10 адресам. В восьми случаях фрагменты БПЛА упали на территории частных домов, 6 из них получили повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном в домах разбиты окна, в одном случае последствия серьезнее: помимо окон посекло крышу, обрушилась часть потолка и стены. Также по двум адресам обломки аппаратов упали на придомовой территории, не нанеся ущерба.

"Еще два факта падения частей беспилотников – на предприятиях. Там произошли возгорания, которые ликвидировали", - добавили в оперштабе.