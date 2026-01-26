Рейтинг@Mail.ru
В Славянске-на-Кубани нашли обломки дрона после ночной атаки ВСУ - РИА Новости, 26.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 26.01.2026
В Славянске-на-Кубани нашли обломки дрона после ночной атаки ВСУ
В Славянске-на-Кубани нашли обломки дрона после ночной атаки ВСУ - РИА Новости, 26.01.2026
В Славянске-на-Кубани нашли обломки дрона после ночной атаки ВСУ
Обломки БПЛА после ночной атаки ВСУ зафиксировали по 10 адресам в Славянске-на-Кубани, повреждены шесть частных домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 26.01.2026
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
В Славянске-на-Кубани нашли обломки дрона после ночной атаки ВСУ

Обломки БПЛА нашли по десяти адресам в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ

Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА после ночной атаки ВСУ зафиксировали по 10 адресам в Славянске-на-Кубани, повреждены шесть частных домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"На данный момент в Славянске-на-Кубани в результате ночной попытки атаки гражданских объектов со стороны киевского режима обломки беспилотников зафиксировали по 10 адресам. В восьми случаях фрагменты БПЛА упали на территории частных домов, 6 из них получили повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основном в домах разбиты окна, в одном случае последствия серьезнее: помимо окон посекло крышу, обрушилась часть потолка и стены. Также по двум адресам обломки аппаратов упали на придомовой территории, не нанеся ущерба.
"Еще два факта падения частей беспилотников – на предприятиях. Там произошли возгорания, которые ликвидировали", - добавили в оперштабе.
Там же сообщали утром в понедельник, что пострадал сотрудник одного из этих предприятий, его оперативно доставили в больницу, угрозы жизни нет.
