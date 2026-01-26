Расследование инцидентов с БПЛА в Нидерландах зашло в тупик, пишут СМИ

ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Расследование инцидентов с беспилотниками над военной авиабазой Волкел и аэропортом Эйндховена на юге Нидерландов пока не дало конкретных результатов: подозреваемые не установлены, найти дроны тоже не удалось, пишет газета Trouw

"Расследование инцидентов, произошедших в районе авиабазы Волкел и аэропорта Эйндховен , зашло в тупик", - пишет газета.

Как сообщил изданию представитель королевской военной полиции Нидерландов , поступившие сигналы о таинственных БПЛА не привели к установлению личности подозреваемых.

"В связи с этим полноценное уголовное расследование не начиналось", - заявил он.

По его словам, в ходе проверки также не было найдено никаких дронов.

При этом в военной полиции подчеркивают, что все сообщения о беспилотниках тщательно фиксируются и анализируются. В ведомстве рассчитывают, что накопление данных позволит со временем сформировать более четкую картину и при необходимости начать новые расследования.

"Неясное происхождение дронов укладывается в более широкий европейский контекст. Во второй половине 2025 года таинственные появления небольших беспилотных летательных аппаратов вывели из строя работу многих европейских аэропортов. Несколько дронов также были внезапно замечены вблизи военных баз", - отмечает газета.

Над военной авиабазой Волкел и аэропортом Эйндховена на юге Нидерландов 21 и 22 ноября прошлого года была замечена нежелательная активность беспилотников. Вечером 21 ноября нидерландские военные задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные БПЛА над авиабазой Волкел, 22 ноября из-за дронов было приостановлено воздушное движение в аэропорту Эйндховена.