Силы ПВО сбили 109 беспилотников за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 26.01.2026
Силы ПВО сбили 109 беспилотников за сутки
Российская ПВО за сутки сбила 109 беспилотников самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
2026-01-26T12:40:00+03:00
2026-01-26T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили 109 беспилотников за сутки

Силы ПВО за сутки сбили 109 украинских БПЛА и 2 авиабомбы

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 109 беспилотников самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
