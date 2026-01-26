https://ria.ru/20260126/dron-2070305643.html
Силы ПВО сбили 109 беспилотников за сутки
Силы ПВО сбили 109 беспилотников за сутки
Российская ПВО за сутки сбила 109 беспилотников самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2026
Силы ПВО за сутки сбили 109 украинских БПЛА и 2 авиабомбы