В Калининградской области пошел ледяной дождь
В Калининградской области пошел ледяной дождь - РИА Новости, 26.01.2026
В Калининградской области пошел ледяной дождь
Ледяной дождь пошел на большей части Калининградской области, он увеличил слой гололеда на дорогах и тротуарах, сообщил Telegram-канал "Погода и метеоявления в...
2026-01-26T15:40:00+03:00
2026-01-26T15:40:00+03:00
2026-01-26T15:40:00+03:00
общество
калининградская область
калининград
елена дятлова
гидрометцентр
калининградская область
калининград
В Калининградской области пошел ледяной дождь
На большей части Калининградской области пошел ледяной дождь
КАЛИНИНГРАД, 26 янв - РИА Новости.
Ледяной дождь пошел на большей части Калининградской области, он увеличил слой гололеда на дорогах и тротуарах, сообщил
Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области".
По данным Гидрометцентра Калининградской области
, на территории региона в понедельник - от ноля до минус трех градусов. Почти везде идет небольшой дождь.
"Зона осадков в виде переохлажденного (замерзающие капли) и ледяного (шарики льда, иногда с водой внутри) дождя в данный момент охватила большую часть региона. По актуальным данным моделей, осадки начнут переходить в снег лишь к вечеру, поэтому в ближайшие часы слой гололеда будет увеличиваться", - говорится в сообщении канала.
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова
заявила, что коммунальные службы вывели на улицу весь штат техники. Особое внимание уделяют спускам и подъемам с мостов, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, уточнила Дятлова. Она попросила автомобилистов не выезжать на летней или изношенной зимней резине.
"Мы будем, насколько это возможно, нивелировать негативные последствия стихии, но при этом обращаемся ко всем горожанам с просьбой быть максимально внимательными и аккуратными на улицах. Будьте очень осторожны, потому что ледяная корка в такую погоду образуется очень быстро!" - написала глава администрации в своем Telegram-канале.