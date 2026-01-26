Белый дом обвинил демократов в стрельбе в Миннеаполисе

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт обвинила демократов в новой стрельбе в Миннеаполисе, где силовик застрелил мужчину в ходе рейда по мигрантам.
В ходе прошедших выходных в Миннеаполисе (штат Миннесота) правоохранитель застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - ранее правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции. На этом фоне в городе продолжаются массовые протесты. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
"Эта трагедия произошла в результате преднамеренного и враждебного сопротивления со стороны лидеров демократической партии в Миннесоте на протяжении нескольких недель. Губернатор Уолц, мэр Джейкоб Фрей и другие демократы распространяли ложь о федеральных сотрудниках правоохранительных органов, которые ежедневно рискуют своими жизнями, чтобы убрать с наших улиц самых опасных преступных нелегальных мигрантов - убийц, насильников, педофилов, торговцев людьми и членов банд", - сказала Левитт в ходе брифинга.