Администрация США изучает обстоятельства стрельбы в Миннесоте

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает обстоятельства стрельбы, которую открыл в субботу в Миннесоте один из сотрудников иммиграционной полиции (ICE), в результате чего погиб мужчина, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Левитт добавила, что трагедия в субботу произошла в результате преднамеренного и агрессивного сопротивления со стороны лидеров Демократической партии в Миннесоте, которое, по ее словам, продолжается уже на протяжении нескольких недель.