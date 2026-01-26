https://ria.ru/20260126/dom-2070432179.html
Администрация США изучает обстоятельства стрельбы в Миннесоте
Администрация США изучает обстоятельства стрельбы в Миннесоте - РИА Новости, 26.01.2026
Администрация США изучает обстоятельства стрельбы в Миннесоте
Администрация президента США Дональда Трампа изучает обстоятельства стрельбы, которую открыл в субботу в Миннесоте один из сотрудников иммиграционной полиции... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:23:00+03:00
2026-01-26T22:23:00+03:00
2026-01-26T22:23:00+03:00
в мире
сша
миннеаполис
миннесота
каролин левитт
дональд трамп
сша
миннеаполис
миннесота
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает обстоятельства стрельбы, которую открыл в субботу в Миннесоте один из сотрудников иммиграционной полиции (ICE), в результате чего погиб мужчина, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Администрация рассматривает все обстоятельства стрельбы и не собирается мешать расследованию этого инцидента", - заявила Левитт
во время пресс-брифинга в Белом доме.
Левитт добавила, что трагедия в субботу произошла в результате преднамеренного и агрессивного сопротивления со стороны лидеров Демократической партии в Миннесоте, которое, по ее словам, продолжается уже на протяжении нескольких недель.
В Миннеаполисе
, штат Миннесота
, продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции (ICE). На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Президент США Дональд Трамп
выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг данного случая и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.