Додон рассказал, от чего зависит госбюджет Молдавии - 26.01.2026
20:18 26.01.2026
Додон рассказал, от чего зависит госбюджет Молдавии
2026
Додон рассказал, от чего зависит госбюджет Молдавии

Игорь Додон
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Госбюджет Молдавии зависит от финансовой поддержки ЕС, ее возможное прекращение может спровоцировать досрочные парламентские выборы в Молдавии, считает экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
"Ни для кого не секрет, что Молдавия существует только на внешние средства, прекращение финансирования со стороны ЕС может стать предпосылкой для досрочных парламентских выборов. Проблемы финансирования госбюджета могут стать поводом для отставки правительства. Если не будет возможности сформировать новый кабмин, то придется выбирать новый парламент", - заявил Додон в эфире телеканала Cinema 1.
По его словам, если раньше власти самостоятельно покрывали 90% нужд бюджета, то сейчас приходится заимствовать уже 25-30%% и ситуация продолжает ухудшаться.
"У нас будут три важных избирательных процесса - местные выборы в 2027 году, президентские в 2028 и парламентские в 2029, мы надеемся, что последние два процесса могут произойти раньше", - добавил Додон.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. Власти отметили, что намерены компенсировать этот дефицит за счет займов у ЕС.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
