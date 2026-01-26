Рейтинг@Mail.ru
Правительство Молдавии отправят в отставку до конца года, считает Додон - РИА Новости, 26.01.2026
18:52 26.01.2026
Правительство Молдавии отправят в отставку до конца года, считает Додон
Правительство Молдавии отправят в отставку до конца года, считает Додон - РИА Новости, 26.01.2026
Правительство Молдавии отправят в отставку до конца года, считает Додон
Правительство Молдавии будет отправлено в отставку до конца года, поскольку премьер Александр Мунтяну не справляется с кризисной ситуацией, считает... РИА Новости, 26.01.2026
в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, наша партия
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Наша партия
Правительство Молдавии отправят в отставку до конца года, считает Додон

Додон: правительство Молдавии отправят в отставку до конца года

Игорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Правительство Молдавии будет отправлено в отставку до конца года, поскольку премьер Александр Мунтяну не справляется с кризисной ситуацией, считает экс-президент страны, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
Ранее Додон заявил, что Соцпартия готовится зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия кабмину.
"Я считаю, что правительство не продержится до конца даже до конца года. Мы большего ожидали от Мунтяну, который является технократов, но он не смог проявить характер", - заявил Додон в эфире телеканала Cinema 1.
Экс-президент отметил, что заявления об отправке правительства в отставку делают и другие оппозиционные политики, однако он не стал уточнять их имена.
"Слухи ходят не просто так. Очевидно, что правительство до сих пор находится под контролем Речана (руководил правительством Молдавии до октября 2025 года - ред.), который координирует ситуацию с президентом Майей Санду. Ожидаются изменения, не исключаю, что мы спровоцируем их вотумом недоверия", - добавил Додон.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
В миреМолдавияИгорь ДодонМайя СандуНаша партия
 
 
