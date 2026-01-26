Правительство Молдавии отправят в отставку до конца года, считает Додон

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Правительство Молдавии будет отправлено в отставку до конца года, поскольку премьер Александр Мунтяну не справляется с кризисной ситуацией, Правительство Молдавии будет отправлено в отставку до конца года, поскольку премьер Александр Мунтяну не справляется с кризисной ситуацией, считает экс-президент страны, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.

Ранее Додон заявил, что Соцпартия готовится зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия кабмину.

"Я считаю, что правительство не продержится до конца даже до конца года. Мы большего ожидали от Мунтяну, который является технократов, но он не смог проявить характер", - заявил Додон в эфире телеканала Cinema 1.

Экс-президент отметил, что заявления об отправке правительства в отставку делают и другие оппозиционные политики, однако он не стал уточнять их имена.

"Слухи ходят не просто так. Очевидно, что правительство до сих пор находится под контролем Речана (руководил правительством Молдавии до октября 2025 года - ред.), который координирует ситуацию с президентом Майей Санду . Ожидаются изменения, не исключаю, что мы спровоцируем их вотумом недоверия", - добавил Додон.

Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, " Нашей партии " и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.