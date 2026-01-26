Рейтинг@Mail.ru
Директор Ароновой опровергла сообщения о проблемах со здоровьем актрисы
10:50 26.01.2026
Директор Ароновой опровергла сообщения о проблемах со здоровьем актрисы
Директор Ароновой опровергла сообщения о проблемах со здоровьем актрисы
Сообщения о проблемах со здоровьем актрисы Марии Ароновой не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости её директор Наталья Дмитрюкова. РИА Новости, 26.01.2026
2026
мария аронова, россия
Культура, Мария Аронова, Россия
Директор Ароновой опровергла сообщения о проблемах со здоровьем актрисы

Дмитрюкова опровергла сообщения о проблемах со здоровьем Ароновой

Актриса Мария Аронова
Актриса Мария Аронова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Актриса Мария Аронова. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сообщения о проблемах со здоровьем актрисы Марии Ароновой не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости её директор Наталья Дмитрюкова.
Ранее в Telegram-канале Mash появились сообщения о том, что Аронова якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты и у неё нашли серьёзные повреждения внутренних органов.
"Это все неправда. Мария Валерьевна чувствует себя прекрасно. Она только что прилетела из огромного тура", - сказала собеседница агентства.
Актриса Железняк рассказала об отношениях с украинскими родственниками
