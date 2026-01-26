Директор Ароновой опровергла сообщения о проблемах со здоровьем актрисы

https://ria.ru/20260126/direktor-2070277226.html
Сообщения о проблемах со здоровьем актрисы Марии Ароновой не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости её директор Наталья Дмитрюкова.
Культура, Мария Аронова, Россия
Дмитрюкова опровергла сообщения о проблемах со здоровьем Ароновой
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сообщения о проблемах со здоровьем актрисы Марии Ароновой не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости её директор Наталья Дмитрюкова.
Ранее в Telegram-канале Mash появились сообщения о том, что Аронова якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты и у неё нашли серьёзные повреждения внутренних органов.
"Это все неправда. Мария Валерьевна чувствует себя прекрасно. Она только что прилетела из огромного тура", - сказала собеседница агентства.