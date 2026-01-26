Бастрыкин поручил доложить по делу о заражении пациентов на Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о массовом заражении постояльцев психоневрологического дома-интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщает информационный центр СК России.
В субботу СУСК сообщало, что проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов. Прокуратура области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. Позже минздрав региона сообщил, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там.
Позже в СУСК по Кемеровской области сообщили, что после заболевания постояльцев психоневрологического интерната возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура области поставила на контроль результаты расследования данного уголовного дела.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу Павлу Васильевичу Курочкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела", – говорится в сообщении.