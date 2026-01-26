https://ria.ru/20260126/delo-2070238328.html
Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись после задержаний
https://ria.ru/20260122/sud-2069690525.html
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Два фигуранта уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" скрылись после первых задержаний в 2024 году, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Скрылись, после того как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, фигуранты скрылись после ознакомления с протоколами допросов свидетелей.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево
", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано 40 человек. Сумма ущерба составляет более четырех миллионов рублей.