Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись после задержаний - РИА Новости, 26.01.2026
03:19 26.01.2026
Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись после задержаний
Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись после задержаний
Два фигуранта уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" скрылись после первых задержаний в 2024 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T03:19:00+03:00
2026-01-26T03:19:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
2026
1920
1920
true
происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись после задержаний

РИА Новости: два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Два фигуранта уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" скрылись после первых задержаний в 2024 году, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Скрылись, после того как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, фигуранты скрылись после ознакомления с протоколами допросов свидетелей.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано 40 человек. Сумма ущерба составляет более четырех миллионов рублей.
