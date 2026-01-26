Рейтинг@Mail.ru
В Заполярье хотят отменить платежи за свет во время отключений из-за аварии - РИА Новости, 26.01.2026
23:54 26.01.2026 (обновлено: 23:57 26.01.2026)
В Заполярье хотят отменить платежи за свет во время отключений из-за аварии
В Заполярье хотят отменить платежи за свет во время отключений из-за аварии
жкх
мурманская область
мурманск
североморск
андрей чибис
рбк (медиагруппа)
происшествия
жкх, мурманская область, мурманск, североморск, андрей чибис, рбк (медиагруппа), происшествия
ЖКХ, Мурманская область, Мурманск, Североморск, Андрей Чибис, РБК (медиагруппа), Происшествия
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 26 янв - РИА Новости. Речь о компенсациях для пострадавших из-за крупной аварии на ЛЭП в Мурманской области не ведется, в дальнейшем будет решаться вопрос о том, чтобы не брать платежи во время отсутствия электроэнергии, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Сегодня речь о компенсациях мы не ведем, это аварийная ситуация, ЧС. По итогу будут решаться вопросы, связанные с тем, что никакие платежи не будут браться, когда отсутствовало электричество", - сказал Чибис в эфире радио РБК.
Он пояснил, что во всех домах есть тепло, вода, а свет - в 80% домов. В остальных происходит ротация - там, где это возможно, чтобы линия работала без экстремальной перегрузки.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В регионе введен режим ЧС. К утру понедельника все потребители были обеспечены водой и теплом, 80% обеспечены электричеством. По расчетам властей, на полное восстановление электроснабжения потребуется не менее недели.
Ликвидация аварии на электросетях в Заполярье - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мурманский губернатор рассказал, когда в области наладят электроснабжение
