https://ria.ru/20260126/chp-2070440201.html
В Заполярье хотят отменить платежи за свет во время отключений из-за аварии
В Заполярье хотят отменить платежи за свет во время отключений из-за аварии - РИА Новости, 26.01.2026
В Заполярье хотят отменить платежи за свет во время отключений из-за аварии
Речь о компенсациях для пострадавших из-за крупной аварии на ЛЭП в Мурманской области не ведется, в дальнейшем будет решаться вопрос о том, чтобы не брать... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:54:00+03:00
2026-01-26T23:54:00+03:00
2026-01-26T23:57:00+03:00
жкх
мурманская область
мурманск
североморск
андрей чибис
рбк (медиагруппа)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168226_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_f6e4c7485713f0f8a62f2b3801207022.jpg
https://ria.ru/20260126/elektrosnabzhenie-2070256553.html
мурманская область
мурманск
североморск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168226_46:0:1822:1332_1920x0_80_0_0_eadb2c96da52c169104da398df6a6b45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, мурманская область, мурманск, североморск, андрей чибис, рбк (медиагруппа), происшествия
ЖКХ, Мурманская область, Мурманск, Североморск, Андрей Чибис, РБК (медиагруппа), Происшествия
В Заполярье хотят отменить платежи за свет во время отключений из-за аварии
Чибис: с пострадавших от аварии на ЛЭП не будут взимать плату за свет