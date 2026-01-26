Рейтинг@Mail.ru
Умерла бывшая помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 26.01.2026 (обновлено: 01:34 27.01.2026)
https://ria.ru/20260126/chp-2070437306.html
Умерла бывшая помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева
Умерла бывшая помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева - РИА Новости, 27.01.2026
Умерла бывшая помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей бывшей помощницы Веры Мангушевой, которая работала с ним в самые трудные дни... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-26T23:14:00+03:00
2026-01-27T01:34:00+03:00
белгородская область
корочанский район
белгород
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070437037_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92ae3225114f3d52f6bc017790e7d204.jpg
белгородская область
корочанский район
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070437037_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b900a04081f14766d0031b7ff5a03b3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, корочанский район, белгород, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Корочанский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
Умерла бывшая помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева

Умерла экс-помощница белгородского губернатора Гладкова Вера Мангушева

© Фото : Telegram-канал Настоящий ГладковВера Мангушева
Вера Мангушева - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Telegram-канал Настоящий Гладков
Вера Мангушева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей бывшей помощницы Веры Мангушевой, которая работала с ним в самые трудные дни спецоперации, ей было 38 лет.
"Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой. Вера была моим помощником почти четыре года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции: вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни - и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он охарактеризовал Мангушеву как яркого, умного, жизнелюбивого и очень ответственного человека с "безграничной работоспособностью", который все брал на себя. Губернатор подчеркнул, что в Белгороде у нее осталось много друзей.
"Ей было всего 38 лет… Светлая память! Мы всегда будем помнить ее!" - подчеркнул губернатор.
Вера активно вела социальные сети, ее первый пост с упоминанием Белгородской области появился на личной странице в соцсети "ВКонтакте" 12 апреля 2021 года. По данным открытых источников, до этого она работала советником врио губернатора Астраханской области, еще ранее - на телевидении в Астрахани.
 
Белгородская областьКорочанский районБелгородВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала