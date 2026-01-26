Умерла бывшая помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева

БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей бывшей помощницы Веры Мангушевой, которая работала с ним в самые трудные дни спецоперации, ей было 38 лет.
"Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой. Вера была моим помощником почти четыре года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции: вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни - и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он охарактеризовал Мангушеву как яркого, умного, жизнелюбивого и очень ответственного человека с "безграничной работоспособностью", который все брал на себя. Губернатор подчеркнул, что в Белгороде у нее осталось много друзей.
"Ей было всего 38 лет… Светлая память! Мы всегда будем помнить ее!" - подчеркнул губернатор.
Вера активно вела социальные сети, ее первый пост с упоминанием Белгородской области появился на личной странице в соцсети "ВКонтакте" 12 апреля 2021 года. По данным открытых источников, до этого она работала советником врио губернатора Астраханской области, еще ранее - на телевидении в Астрахани.