Чибис назвал главный ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области - РИА Новости, 26.01.2026
14:10 26.01.2026
Чибис назвал главный ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области
Чибис назвал главный ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области
Новости
Чибис назвал главный ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области

Чибис назвал неудобство людей главным ущербом от аварии в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области, оставившей без электроснабжения районы Мурманска и Североморска, еще предстоит установить, но главный ущерб – в том, что были созданы неудобства для жителей, заявил губернатор Андрей Чибис.
"Сейчас в первую очередь надо заняться восстановлением электроснабжения. Самый главный ущерб – неудобство людей. Но нам удалось своевременно, за одну ночь, когда случилась авария, подключить тепло и воду, чтобы люди не замерзли, медицину обеспечить", - сказал Чибис в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что все ключевые объекты, стратегические предприятия обеспечены электроснабжением.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В регионе введен режим ЧС. К утру понедельника, по сообщению властей, все потребители обеспечены водой и теплом, 80% обеспечены электричеством.
В Мурманской области установили вторую из пяти поврежденных опор ЛЭП
