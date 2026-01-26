https://ria.ru/20260126/chelovek-2070290389.html
Три человека пострадали в массовых ДТП на Кубани
26.01.2026
2026
Кадры ДТП на трассе М-4 в районе Горячего Ключа на Кубани
В Госавтоинспекции края сообщили о получении двухсот заявок на оформление аварий с повреждениями, из них 130 - в Краснодаре.
Ранее ведомство опубликовало кадры ДТП на трассе М-4 в районе Горячего Ключа.
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Предварительно, три человека пострадали в массовых ДТП под Горячим Ключом на Кубани, у одного человека перелом, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Краснодарского края.
"Пострадавших предварительно по Горячему Ключу - 3, у одного перелом, двое на обследование отвезли в больницу", - сказали агентству в краевой госавтоинспекции.
После происшествия назначено административное расследование, сообщили агентству в Госавтоинспекции региона. Нарядами ДПС организован контроль за пропускной способностью дорог по всему краю и состоянием проезжей части.
В ГАИ
региона сообщили в понедельник, что утром на автодороге М-4 "ДОН" в районе Горячего Ключа (с 1362 км по 1365 км) порядка 20 транспортных средств получили повреждения после того, как столкнулись около 8 автомобилей. Позже количество пострадавших увеличилось до 5, сообщили в прокуратуре региона. Детей среди пострадавших нет.