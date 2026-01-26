Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Три человека пострадали в массовых ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Предварительно, три человека пострадали в массовых ДТП под Горячим Ключом на Кубани, у одного человека перелом, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Краснодарского края.

"Пострадавших предварительно по Горячему Ключу - 3, у одного перелом, двое на обследование отвезли в больницу", - сказали агентству в краевой госавтоинспекции.

После происшествия назначено административное расследование, сообщили агентству в Госавтоинспекции региона. Нарядами ДПС организован контроль за пропускной способностью дорог по всему краю и состоянием проезжей части.